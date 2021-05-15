Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?

Ekranlarda adını duyuran dizi Leyla ile Mecnun sevenleri tarafından yayınlandığı ilk günden bu zamana ilgi görmeye devam etti. Dizinin çekimlerinin tekrar başladığı konuşmalar üzerine ‘Benim İstanbul’um’ adlı programa katılan Ahmet Mümtaz Taylan dizi hakkında sorulan sorulara cevap verdi. Taylan ‘’Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana. İzleyiciler merakla beklesin tekrar dönüyoruz’’ diyerek seyircilere güzel haberi verdi.

Kadro aynı

TRT 1 ekranlarında seyirciler ile buluşan dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile de ilgileri gördü. Yönetmen koltuğunda yer alan Onur Ünlü ve Burak Aksak ortaklığı ile çekilen dizi hakkında çekimlerin başladığı ve kadronun aynı olduğu hakkında söylemler üzerine Taylan ‘’Aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği içi yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir.’’