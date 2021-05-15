İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş ve üzeri Temmuz ayında aşılanıyor..
Son Dakika
Aşılama takvimi netleşti! 20 yaş...

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Leyla ile Mecnun tekrar gündeme geldi. Yetenekli oyuncu kadrosundan oluşan dizi herkes tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Sevilen dizi oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan katıldığı program da dizi hakkında açıklamalarda bulundu. İzleyiciler tarafından merak edilen açıklama haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:46
Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?
Takip Et:

Ekranlarda adını duyuran dizi Leyla ile Mecnun sevenleri tarafından yayınlandığı ilk günden bu zamana ilgi görmeye devam etti. Dizinin çekimlerinin tekrar başladığı konuşmalar üzerine ‘Benim İstanbul’um’ adlı programa katılan Ahmet Mümtaz Taylan dizi hakkında sorulan sorulara cevap verdi.  Taylan ‘’Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekime başlayacağımız tarihi söyledi bana. İzleyiciler merakla beklesin tekrar dönüyoruz’’ diyerek seyircilere güzel haberi verdi.

Kadro aynı

TRT 1 ekranlarında seyirciler ile buluşan dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile de ilgileri gördü. Yönetmen koltuğunda yer alan Onur Ünlü ve Burak Aksak ortaklığı ile çekilen dizi hakkında çekimlerin başladığı ve kadronun aynı olduğu hakkında söylemler üzerine Taylan ‘’Aynı ekip bir araya gelmeseydi yapılmaması gereken bir şeydi zaten. Geldiği içi yapıyoruz. Yoksa bir tane bile eksiği kaldıracak durum değildir.’’


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Hayranları
Hayranları "Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmasın Devam Etsin" kampanyası başlattı!
Exxen Gibi yeni sezon çıkacak mı? Gibi 2. sezon hazırlıkları tamam!
Exxen Gibi yeni sezon çıkacak mı? Gibi 2. sezon hazırlıkları tamam!
Cansu Kalaycıoğlu hastalığı nedir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu kimdir, kaç yaşında?
Cansu Kalaycıoğlu hastalığı nedir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu kimdir, kaç yaşında?
Amazon Prime The Underground Railroad konusu ve oyuncuları
Amazon Prime The Underground Railroad konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? EXXEN Leyla ile Mecnun kadrosunda kimler olacak, eski kadro ile mi devam edecek?
Pitbull (PIT) coin nedir? PIT Token açıklaması
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bitiyor mu, neden final yapıyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor?
Kırmızı Oda 37. bölüm izle tek parça! Kırmızı Oda son bölüm kesintisiz izle!
Payitaht Abdülhamid 151. bölüm izle TRT1 kesintisiz full tek parça canlı yayın
CryptoDoggies (DOGGY) coin nedir? DOGGY Token açıklaması
Akıncı 20. bölüm izle tek parça! Akıncı son bölüm kesintisiz izle!
Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Canlı yayın Göztepe BJK maçı saat kaçta?
Dijitsu tv nasıl bir televizyon? Dijitsu tv alınır mı?
Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Veraset ve intikal vergisi taksitlendirme yapılıyor mu?
Rüyada dondurma yemek görmek ne demektir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Spor salonları 17 Mayıs 2021 Pazartesi açılacak mı?
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.