Leyla ile Mecnun Leyla kim olacak?

Bir zamanların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun yeniden çekiliyor. Dizinin fanları bu haberi büyük bir mutlulukla karşıladı. Dizinin yeni bölümleri Exxen ekranlarında yer alacak.

Dizi kadrosu eski kadrosuyla büyük oranda aynı. Erdal Bakkal karakterine hayat veren Cengiz Bozkurt, dizinin yeniden çekilmesine sıcak bakmamış ve teklifi kabul etmemişti. Fakat yönetmen Onur Ünlü onu ikna ederek kadroya dahil etti.

Leyla ile Mecnun’un yeni bölümlerinde yine Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt rol alıyor. Fakat ana karakterlerden birisi olan Leyla’ya kimin hayat vereceği henüz netleşmedi.

Bu durum seyircileri meraklandırdı. Leyla ile Mecnun’un ilk bölümlerinde Leyla karakterine Ezgi Asaroğlu hayat veriyordu. Atay ve Asaroğlu çok uyumlu bir çiftti. Fakat Leyla 30. bölümde trafik kazası geçirerek öldü. Daha sonra Leyla karakterine Melis Birkan hayat verdi.

Dizinin yeni bölümleri için en çok merak edilen konulardan birisi yeni Leyla oldu. Seyirciler yine Ezgi Asaroğlu’nu istiyor ancak farklı isimler konuşuluyor. Yeni Leyla’nın Aslı Enver ya da Hazal Kaya olacağı konuşuluyor. Ali Atay’ın eşi olan Hazal Kaya’nın dizide yer alması isteniyor. Diğer isim olan Aslı Enver ise Atay ile 2015 yılında yayınlanan Mutlu Ol Yeter dizisinde rol arkadaşı olmuştu. 7 bölüm yayınlanan dizi daha sonra yayından kaldırılmıştı.

Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekilmeye başlanması tarihi 26 Haziran olarak düşünülüyor. Yapım ekibinin seçeceği Leyla merakla bekleniyor.