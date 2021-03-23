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Leyla ile Mecnun Exxen'de mi başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 ekranlarında 3 sezon boyunca ekranlara gelen sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeni sezon Exxen'de başlayacak. Acun Ilıca'nın dizinin yayın haklarının satın aldığı ve Temmuz ayında ekranlara başlanacağı konuşulmaktadır. Herkesin merakla beklediği diziye ait detayları sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

23 Mart 2021 Salı 14:51
Leyla ile Mecnun Exxen'de mi başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Exxen’de Leyla ile Mecnun yeni sezon

3 sezon sevilerek takip edilen TRT 1 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Leyla ile Mecnun dizisinde yeni bölümleri ile Exxen’de olacak. İddialar üzerine gündemde oldukça yer aldı. Acun Ilıca’nın Exxen’de Leyla ile Mecnun dizisinin yayın haklarını satın aldığı iddialar fanatik seyirciler tarafından merakla beklenilmektedir. 

Onur Ünlü ’nün yöneteceği Leyla ile Mecnun dizisinde eski oyuncu kadrosu ile görüşüldüğü söylenilmektedir. 2021 yılının Temmuz ayında Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonu başlayacağı bilinmektedir. 

İki bebek aynı gün ve aynı saatte hastanede dünyaya gelir. Hastanede yatak sayısı az olduğu için yan yana yatırılırlar. İki bebeklerin aileleri doğar doğmaz birbirlerinin buldular düşününce beşik kertmesi yapmaya karar verirler. İsimleri de dillerden dillere destan olan aşıkların isimleri verildi. Leyla ile Mecnun…

Yıllar geçer ve 25 yıl sonra Mecnuna ailesi gerçeği anlatır ve Leyla’yı istemeye giderler. Mecnun bu durumu ilk kabul etmek istemez fakat Leyla’yı gördükten sonra aşık olur. Leyla’nın gözüne girmek, onu etkilemek ister. Bir gece rüyasında aksakallı dede görür. Daha sonra aksakallı dede rüyadan çıkar ve artık Mecnun ile yaşamaya başlar. Daha sonra Leyla bir gün trafik kazasında vefat eder. Bunu öğrenen Mecnun hayata küser ve 1 yıl kimse ile konuşmaz. Daha sonra Leyla’nın organlarının bağışlandığını öğrenir ve kalbini alan Şirin ile ciğerlerini alan Sedef ile tanışır. Sedef, kuryelik yapar. Şirin ise bilgili ve kültürlüdür. Mecnun ikisi arasında çok gelir gider. Mecnun mutlu olamaz. Daha sonra Sedef ve Şirin mahalleyi terk ederler.  Mecnun Leyla’sının ardından çöllere düşer ve babasının eski arkadaşının kızı olan Leyla’ya aşık olur. 



Son Güncelleme: 23.03.2021 14:51
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