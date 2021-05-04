Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?

Daha önce TRT1 ekranlarında yer alan ve pek çok kişinin hayranı olduğu Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor. Leyla ile Mecnun Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformu üzerinden izleyici ile buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ve Osman Sonant gibi sevilen isimler yer alacak.

Exxen Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?

Ali Atay

Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun karakterine hayat veren Ali Atay 1976 yılında Rize’de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Atay, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar mezunudur. Eşref Saati, Cemile, Aşkım Aşkım, Ben de Özledim, Yapma Diyorum, Gönül Ferman Dinlemiyor gibi yapımlarda yer almıştır.

Serkan Keskin

Dizide İsmail Abi karakterine can veren Serkan Keskin, 1977 yılında İzmit’te doğmuştur. Mucize Doktor, Öğretmen, Jet Sosyete, Hayat Şarkısı ve Ya İstiklal Ya Ölüm gibi yapımlarda rol almıştır. Keskin oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenmektedir.

Ahmet Mümtaz Taylan

1965 yılında Ankara’da doğan Taylan dizide Mecnun’un babası olan İskender karakterine hayat vermiştir. Taylan, Behzat Ç., Kurşun Yarası, Sahra, Güzel Köylü, Kötü Yol ve İşler Güçler gibi yapımlarda rol almıştır. Deneyimli oyuncu Ankara Üniversitesi konservatuvar mezunudur.

Cengiz Bozkurt

Osman Sonant

1965 yılında doğan Cengiz Bozkurt dizide Erdal Bakkal’ın sahibine hayat vermektedir. Pek çok dizide yer alan Bozkurt, Jet Sosyete, Ben de Özledim, Kurşun Yarası, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde yer almıştır.

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Osman Sonant, dizide Hırsız Yavuz’a hayat vermektedir. Sonant, Uyanış Büyük Selçuklu, Behzat Ç, Türk Malı ve Yılan Hikayesi gibi dizilerde yer almıştır.

Ege Tanman

1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen Ege Tanman dizide Kaan karakterine hayat vermektedir. Ben de Özledim, Beş Şehir, Babam ve Oğlum ve Acemi Cadı gibi yapımlarda rol almıştır. Küçük yaşlardan beri ekran karşısında olan Tanman, Bez Bebek dizisinde Emre karakteri ile adından söz ettirmiştir.

Köksal Engür

1947 yılında Kars’ta dünyaya gelen Köksal Engür, Leyla ile Mecnun dizisinde ak sakallı dedeye hayat vermiştir. Engür, Keşanlı Ali Destanı, Beş Vakit, 20 Dakika, Oflu Hocanın Şifresi gibi yapımlarda rol almıştır.

Ushan Çakır

1984 yılında İzmir’de doğan Ushan Çakır, dizide Arda rolü ile izleyici karşısına çıkmaktadır. Çakır, Kurt Seyit ve Şura, Avlu, Ferhat ile Şirin ve Menajerimi Ara gibi dizilerde rol almıştır.