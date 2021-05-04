İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?

Farklı konusu ile beğeni kazanan ve yayınlandığı dönemde en sevilen dizilerden birisi olan Leyla ile Mecnun dizisi Exxen dijital platformu üzerinden izleyicilerle buluşacak. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

04 Mayıs 2021 Salı 03:25
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Takip Et:

Daha önce TRT1 ekranlarında yer alan ve pek çok kişinin hayranı olduğu Leyla ile Mecnun dizisi geri dönüyor. Leyla ile Mecnun Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformu üzerinden izleyici ile buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ve Osman Sonant gibi sevilen isimler yer alacak.

Exxen Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?

Ali Atay

Leyla ile Mecnun dizisinde Mecnun karakterine hayat veren Ali Atay 1976 yılında Rize’de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Atay, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar mezunudur. Eşref Saati, Cemile, Aşkım Aşkım, Ben de Özledim, Yapma Diyorum, Gönül Ferman Dinlemiyor gibi yapımlarda yer almıştır.

Serkan Keskin

Dizide İsmail Abi karakterine can veren Serkan Keskin, 1977 yılında İzmit’te doğmuştur. Mucize Doktor, Öğretmen, Jet Sosyete, Hayat Şarkısı ve Ya İstiklal Ya Ölüm gibi yapımlarda rol almıştır. Keskin oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenmektedir.

Ahmet Mümtaz Taylan

1965 yılında Ankara’da doğan Taylan dizide Mecnun’un babası olan İskender karakterine hayat vermiştir. Taylan, Behzat Ç., Kurşun Yarası, Sahra, Güzel Köylü, Kötü Yol ve İşler Güçler gibi yapımlarda rol almıştır. Deneyimli oyuncu Ankara Üniversitesi konservatuvar mezunudur.

Cengiz Bozkurt

1965 yılında doğan Cengiz Bozkurt dizide Erdal Bakkal’ın sahibine hayat vermektedir. Pek çok dizide yer alan Bozkurt, Jet Sosyete, Ben de Özledim, Kurşun Yarası, Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde yer almıştır.

Osman Sonant

1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Osman Sonant, dizide Hırsız Yavuz’a hayat vermektedir. Sonant, Uyanış Büyük Selçuklu, Behzat Ç, Türk Malı ve Yılan Hikayesi gibi dizilerde yer almıştır.

Ege Tanman

1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen Ege Tanman dizide Kaan karakterine hayat vermektedir. Ben de Özledim, Beş Şehir, Babam ve Oğlum ve Acemi Cadı gibi yapımlarda rol almıştır. Küçük yaşlardan beri ekran karşısında olan Tanman, Bez Bebek dizisinde Emre karakteri ile adından söz ettirmiştir.

Köksal Engür

1947 yılında Kars’ta dünyaya gelen Köksal Engür, Leyla ile Mecnun dizisinde ak sakallı dedeye hayat vermiştir. Engür, Keşanlı Ali Destanı, Beş Vakit, 20 Dakika, Oflu Hocanın Şifresi gibi yapımlarda rol almıştır.

Ushan Çakır

1984 yılında İzmir’de doğan Ushan Çakır, dizide Arda rolü ile izleyici karşısına çıkmaktadır. Çakır, Kurt Seyit ve Şura, Avlu, Ferhat ile Şirin ve Menajerimi Ara gibi dizilerde rol almıştır.




Son Güncelleme: 04.05.2021 03:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenLeylailemecnun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Kanal D Aşkın Tarifi dizi konusu ve oyuncuları
Kanal D Aşkın Tarifi dizi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 30. bölümü TRT 1
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Kağıt Ev dizisi 3.bölüm tek parça, Youtube izle - Star TV Kağıt Ev canlı yayın izle
Bim 11 Mayıs Salı aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 16. bölüm tek parça izle! ATV Maraşlı son bölüm
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satılmayacak mı?
1.100 TL yardım müjdesi!
Netflix Fatma dizisi gerçek hikaye mi? Netflix Fatma dizi konusu ve oyuncuları
Atv Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Toki konut kredisi veriyor mu? Toki sosyal konutları için kredi veren bankalar 2021
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
Afyon biyoenerji santralindeki yangında son durum ne? Biyoenerji santrali kimin?
Yoksulluk maaşı alma şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu e-devlet
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındığın kilosu kaç tl ? 4 Mayıs 2021 Salı Fındık borsalarında fındık kaç lira?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.