Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?

Yayınlandığı döneme damgasını vurmuş, Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında yerini alan Leyla ile Mecnun dizisi, aynı oyuncularıyla yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Leyla ile Mecnun dizisi ne zaman başlıyor?

platformunun tartışmasız en büyük bombası “Leyla ile Mecnun” dizisinin yeni bölümlerinin aynı oyuncularla tekrar çekilecek olması dizinin sevenlerini heyecandan uyutmuyor adeta. Böyle diziler kolay kolay hafızalardan silinmiyor. Büyük bir hazırlık yapılıyor. Peki ne zaman yayında olacak? Günü ve saatini şimdiden söylemek tabi ki mümkün değil. Ama bir zamanı var elbette. Bizlere gelen habere göre, önümüzdeki sezon başında sahne alacak. Önümüzdeki sonbahar da diyebiliriz.