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Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?

Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından Leyla ile Mecnun dizisinin, aynı oyuncularla Exxen platformu üzerinden yeniden ekranlara döneceği dedikoduları, dizinin sevenleri arasında büyük bir heyecana sahne oldu.

25 Mart 2021 Perşembe 19:16
Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
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Yayınlandığı döneme damgasını vurmuş, Türk televizyon tarihinin kült yapımları arasında yerini alan Leyla ile Mecnun dizisi, aynı oyuncularıyla yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Leyla ile Mecnun dizisi ne zaman başlıyor?

Exxen platformunun tartışmasız en büyük bombası “Leyla ile Mecnun” dizisinin yeni bölümlerinin aynı oyuncularla tekrar çekilecek olması dizinin sevenlerini heyecandan uyutmuyor adeta. Böyle diziler kolay kolay hafızalardan silinmiyor. Büyük bir hazırlık yapılıyor. Peki ne zaman yayında olacak? Günü ve saatini şimdiden söylemek tabi ki mümkün değil. Ama bir zamanı var elbette. Bizlere gelen habere göre, önümüzdeki sezon başında sahne alacak. Önümüzdeki sonbahar da diyebiliriz.



Son Güncelleme: 25.03.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Leyla Ile MecnunExxen
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