Leyla ile Mecnun dizisi yeniden mi çekilecek?

Leyla ile Mecnun adlı yapımın tekrardan çekileceğini net bir şekilde sosyal medya hesabından bildiren Gazeteci Birsen Altuntaş, yapımın severlerini bir hayli sevindirdi.

Yazın çekimlere başlanılması planlanın dizi için eski oyuncu kadrosu ile iletişime geçildiği verilen bilgiler arasında.

İnstagram sayfasında Altuntaş yaptığı bir paylaşımda, Acun Ilıcalı’nın Leyla ile Mecnun dizisinin tüm haklarını satın aldığını ve tekrardan Onur Ünlü yönetmenliğinde çekileceğini bizlere duyurdu.

TRT1’in efsane dizisi absürt komedi türü ile Leyla ile Mecnun en kısa sürede EXXEN adlı platform ile bizlerle olacak. Dizinin eski sezonları Netflix adlı dijital platformda bulunmaktadır.

