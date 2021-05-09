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Leyla ile Mecnun dizisi başlayacak mı? Yeni açıklama var...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Leyla ile Mecnun izleyicilerine sevindirici haber geldi. Sevenleri tarafından yoğun ilgi gören dizi geri başlayacak mı? soruları çoğalmaya başladı. Dizi kendi bünyesinde 10.yılını kutlarken çıkan haberlerde izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizi televizyon ekranlarına geri dönecek mi? Konu hakkında merak edilenler haberimizde

09 Mayıs 2021 Pazar 22:02
Leyla ile Mecnun dizisi başlayacak mı? Yeni açıklama var...
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Leyla ile Mecnun dizisinin dijital platformda yer alan EXXEN’de yayınlanacağı duyuruldu. Bu iddialar üzerine Acun Ilıcalı ve oyuncular tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ahmet Mümtaz Taylan tarafından gelen açıklama ile dizinin tekrar izleyiciler ile buluşacağını belirtti.

Çıkan haberler doğrultusunda iddia edilenler üzerine Taylan tarafından açıklama geldi. Dizi hakkında kendisi ve ekiple görüşmelerin yapıldığını fakat dizinin yayınlanması hakkına net kararın verilmediğini ifade etti.

‘Bu yaz çekilme ihtimali var’

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Leyla ile Mecnun sosyal medya üzerinden geri başlaması için yorumlar yapıldı. Bu ilgiye sessiz kalmayan Taylan katıldığı ‘Açık Konuşalım’ programında dizi hakkında açıklamada bulundu.

‘’Öyle bir çalışma var. Son aşamalara gelindi. Onun açıklamasını yapacak, ilan edecek kişi ben değilim. Fakat benimle dizi hakkında görüşmeler yapıldı. Çıkan haberler gerçektir. Herhangi bir aksilik çıkmazsa dizi çekimleri başlamak üzere. Yapılan planlar doğrultusunda giderse bu yaz çekimlerin başlaması söz konusu’’ diyerek izleyicilere güzel haberler verdi.




Son Güncelleme: 09.05.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziTRT1Leyla Le Mecnun
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