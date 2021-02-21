Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?

Türkiye’nin il seçilmiş kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan’ın hayatının film yapılacağı duyuruldu. Leyla Hanım filminin çekileceği duyurulduktan sonra sinema severler filmde kimlerin yer alacağını merak eder oldu.

Filmde Leyla Hanım karakterine Naz Elmas’ın hayat vereceği öğrenildi. Dizinin çekimlerine Mart 2021’de başlanacak. Filmin yönetmenliğini Mustafa Yılmaz üstlenecek. Leyla Hanım filmi kurgu ve belgesel izleri taşıyacak. Filmin temel konusu ise 1968-1971 yılları arasında İzmit’in belediye başkanlığını yapmış olan Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatıdır.

Leyla Atakan belediye başkanı seçildiği dönemde 1970’li yıllarda kadın siyasetçi olarak çok zorlanmış buna rağmen büyük başarılar elde etmiştir. Leyla Atakan halk tarafından da çok sevilmiş bir siyasetçidir. 1971 senesinde geçirdiği bir trafik kazası nedeni ile hayatını kaybetmiştir.

Leyla Hanım filminin oyuncu kadrosu

Naz Elmas

Oyuncu Naz Elmas, 16 Haziran 1983 İstanbul doğumludur. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Oyuncu okulunu bitirmeden evvel Haziran Gecesi dizisinde rol almıştır. Bu dizide çok sevilen Naz Elmas böylece oyunculuk hayatına adım atmıştır.

Naz Elmas oyunculuk hayatındaki çıkışını Kördüğüm dizisindeki Didem rolü ile elde etmiştir. Ardından Bahtiyar Ölmez dizisinde Handan rolünü üstlenmiştir. Bu dizinin ardından da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olma dizisinde Deniz karakterini üstlenmiştir. Uzun zamandır sinema projelerinde bulunmayan oyuncu Leyla Hanım filmi ile beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanmaktadır.

Naz Elmas 2014 senesinde Emre Kıramer ile evlenmiştir. Evliliğini sonlandıran oyuncu 2019 senesinde de Erol Özmandıracı ile evlenmiştir.

Dizinin kadrosunda yer alacak diğer isimler henüz belli değil.