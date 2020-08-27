Lerzan’la Çok Mutlu programı başladı! Programla ilgili detaylar belli oldu

Çaraşmba günü yani dün seyirci ile buluşan ve Uçan Kuş TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Lerzan’la Çok Mutlu programının sunucusu ve programda işlenecek konular merak ediliyor. Lerzan Mutlu tarafından sunulacak olan programda sağlıktan magazine pek çok konu ele alınacak.
Lerzan Mutlu Kimdir?
Lerzan’la Çok Mutlu Whatsapp Hattı
Lerzan’la Çok Mutlu programı ile iletişim kurmak isteyen kişiler 0 212 283 54 54 telefon numarasını arayarak ya da haber@ucankus.net adresine mail atarak ulaşabilmektedir.
Son Güncelleme: 27.08.2020 18:14