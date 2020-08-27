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Lerzan’la Çok Mutlu programı başladı! Programla ilgili detaylar belli oldu

Uçan Kuş TV'de Lerzan Mutlu sunuculuğu ile Lerzan'la Çok Mutlu programı 14.15'te izleyici ile buluşuyor. İşte yeni programa ilişkin detaylar...

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:14
Lerzan’la Çok Mutlu programı başladı! Programla ilgili detaylar belli oldu
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Çaraşmba günü  yani dün seyirci ile buluşan ve Uçan Kuş TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Lerzan’la Çok Mutlu programının sunucusu ve programda işlenecek konular merak ediliyor. Lerzan Mutlu tarafından sunulacak olan programda sağlıktan magazine pek çok konu ele alınacak.

Lerzan Mutlu Kimdir?


1977’de İstanbul’da doğan Lerzan Mutlu İstanbul Teknik konservatuvarda okumuştur. Okulunu bırakıp müzik hayatına atılan Mutlu, 2001 yılında ilk albümüne imza atmıştır. Lerzan Mutlu ayrıca sunuculuk ve oyunculuk da yapmaktadır. Tuzu Kurular, Cennet mahallesi, Asla Unutma, Felek Ne Demek ve Kördüğüm dizilerinde rol almıştır.

Lerzan’la Çok Mutlu Whatsapp Hattı

Lerzan’la Çok Mutlu programı ile iletişim kurmak isteyen kişiler 0 212 283 54 54 telefon numarasını arayarak ya da haber@ucankus.net adresine mail atarak ulaşabilmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:14
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