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LC Waikiki yeni reklam şarkısını kim söylüyor?

En çok tercih edilen giyim markalarından olan LC Waikiki'nin yayınlanan son reklamı dinleyen herkesin beğenisini kazandı. LCW reklam filmini seslendiren sanatçının sesi de oldukça beğenildi...

06 Kasım 2020 Cuma 23:36
LC Waikiki yeni reklam şarkısını kim söylüyor?
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Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen giyim markaları arasında yer alan LC Waikiki yeni reklam şarkısı ile herkesi etkilemeyi başardı. Son günlerde yayınlanmaya başlayan yeni reklamı ile ağızlara dolanan şarkısı intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.


Elde edilen bilgilere göre LC Waikiki’nin “Önümde Hayat Üstümde Waikiki” reklam şarkısını Eylül Ergül seslendiriyor.

Eylül Ergül Kimdir?

Eylül Ergül, adından henüz bahsettirememiş anca sesi ile duyan herkesi etkileyen ses sanatçılarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara’da yaşamakta olan ses sanatçısı aynı zamanda piyano da çalıyor. Profesyonel olarak piyano çalan Ergül Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olması sonrasında müzisyenlik yapmaya devam editör. Zaman zaman İstanbul’a gelerek mini konserler veren başarılı sanatçı son olarak seslendirdiği LCW reklam şarkısında dinleyenlerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı.

 




Son Güncelleme: 06.11.2020 23:36
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Anahtar Kelimeler:
ReklamLC WaikikiLCWEylül Ergül
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