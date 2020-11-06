LC Waikiki yeni reklam şarkısını kim söylüyor?

Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen giyim markaları arasında yer alan LC Waikiki yeni reklam şarkısı ile herkesi etkilemeyi başardı. Son günlerde yayınlanmaya başlayan yeni reklamı ile ağızlara dolanan şarkısı intenet üzerinde araştırılmaya başlandı.

Eylül Ergül Kimdir?

Elde edilen bilgilere göre LC Waikiki’nin “Önümde Hayat Üstümde Waikiki” reklam şarkısınıseslendiriyor.

Eylül Ergül, adından henüz bahsettirememiş anca sesi ile duyan herkesi etkileyen ses sanatçılarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara’da yaşamakta olan ses sanatçısı aynı zamanda piyano da çalıyor. Profesyonel olarak piyano çalan Ergül Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olması sonrasında müzisyenlik yapmaya devam editör. Zaman zaman İstanbul’a gelerek mini konserler veren başarılı sanatçı son olarak seslendirdiği LCW reklam şarkısında dinleyenlerin ilgisini üzerinde toplamayı başardı.