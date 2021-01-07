LC Waikiki Türk markası mı? LC Waikiki kimin?

LC Waikiki Türklerin Mi? LC Waikiki’nin Sahibi Kim?

LC Waikiki markasının türklere ait olup olmadığı herkes tarafından merak ediliyor. LC Waikiki özellikle Türkiye’de son günlerde düşük fiyatlarla dikkatleri üzerine çekerken, bir diğer yandan firmanın sahiplerinin kimler olduğu da herkes tarafından merak ediliyor. İyi Giyinmek Herkesin Hakkı szöüyle akıllara kazınan LC Waikiki, modanın ürünlerini müşterilerinin ayaklarına kadar getirmektedir.

LC Waikiki 1985 senesinde Fransa’da George Amouyal tarafından kurulmuştur. Fransızca kelime anlamı olan ‘ Les Copains’ kelimelerinin baş harflerinden gelen LC kısaltmasından oluşmuştur. LC kısaltmasının yanına Waikiki plajının ismi de eklendiği zaman LC Waikiki markasının adı ortaya çıkmıştır.

LC Waikiki Kimin?

LC Waikiki, 1991 senesinde Tema Tekstil aracılığıyla Türkiye lisansını alarak satışa başlamıştır. 1997 yılında LCW ortakları ve LCW markasının satılmasına karar verdiler ve bütün hisselerini Tema Tekstile ( yeni adıyla Tema Mağazacılık AŞ.) devir ettiler. Böylece bütün dünyadaki LCW mağazalarının merkezi İstanbul şehrinde olmuştur. Bundan dolayı LCW tamamen Türk markası olmuştur. Türk markası olan LCW sahipleri de aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Mustafa KÜÇÜK

Vahap KÜÇÜK

Halis KÜÇÜK

Şefik Yılmaz DİZDAR

Leyla DİZDAR

Ayşe Pürlen DİZDAR

Pamir Güçlü DİZDAR

Georges AMOUYAL

İsmail Hakkı KISACIK

Yalçın ÇAĞLAR

Murat MISIRLI

Muzaffer Mustafa İŞCAN

Muhammed Mazlum YILDIRIM

LC Waikiki Hangi Ülkeye Ait?

LC Waikiki ilk kurulduğu zaman Fransız markası olmasına karşın 1997 yılında Türk yatırımcılar tarafından bütün hakları satın alınarak Türk markası haline gelmiştir. Yani LC Waikiki tamamen Türk markasıdır.

LC Waikiki Kim Tarafından Kuruldu?

LC Waikiki 1985 yılında Fransa’da George Amouyal tarafından kurulmuş ve 1997 yılına kadar George Amouyal tarafından yönetilmekteydi.

LC Waikiki’nin Sahibi Mustafa Küçük Kimdir?

Mustafa Küçük, 1963 yılında Malatya Doğanşehir’de dünyaya gelmiştir. Mustafa Küçük kısıtlı eğitim imkanları olmasına rağmen o dönem bulunduğu ilçede Üniversiteyi kazana 2 kişiden birisidir. Küçük, 1984 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden olarak, İstanbul Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği master eğitimi almıştır.

1986 yılında master yaparken okul arkadaşının ailesinin atölyesinde kısa bir zaman çalışarak iş dünyasına adımlarını attı. 1987’de Tema Tekstil iş teklifi ile kendi işini kuran Küçük, ufak bir atölyede kendi işini kurdu. 1988 yılında Tema Tekstil Genel Müdürlüğüne yükselen Küçük, şimdi Tema Holding CEO görevini yapmaktadır.

LC Waikiki Nerelerde Var?

LC Waikiki şubeleri birçok bölgede bulunmaktadır. Bulunduğu yerler ise, Anavutluk, Azerbaycan, Bosna, Bulgaristan, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna olmak üzere 46 ülkede 954 mağaza ile bütün insanlara hizmet vermektedir.

LCW Waikiki Geçmişi

1985 yılında Fransa’da George Amouyal tarafından kurulan LCW, 1997 yılında TAHA grubun kurduğu Tema Tekstil, kendi markasını yaratmak için LCW firmasını satın aldı. Bununla beraber aynı yıl içerisinde LCW giyim firmasına da sahip oldu. Satın alınmasıyla beraber LCW firması artık Türk markası oldu. LCW 1997 yılında ülke genelinde 21 mağaza ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. 2000’li yıllarda LCW markası kendi tarzını oluşturmaya başladı ve bulunan mağaza sayısını ülke çapında arttırdı. 2000’li yıllarda 15 yaş üstü gençlere modayla buluşma imkanı sağladı. 2009 yılında ise yurtdışına açılarak farklı ülkelere mağazalar kurdu. 2020 yılında ise yurtdışında 46 ülkede tam 954 mağazası ile insanlara hizmet vermeye devam ediyor.