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LC Waikiki Türk markası mı? LC Waikiki kimin?

LC Waikiki kimin? LC Waikiki hangi ülkeye ait? LC Waikiki nerelerde var? LC Waikiki'nin kaç mağazası var? LC Waikiki firması ne zaman kuruldu? LC Waikiki sahibi nereli? LC Waikiki'nin ortakları kimler? Uzun yıllardan beri Türkiye genelinde modayı ucuz fiyatlarla insanlarla buluşturan LC Waikiki markasının kime ait olduğu ve hangi ülkenin markası olduğu herkes tarafından araştırılıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 12:27
LC Waikiki Türk markası mı? LC Waikiki kimin?
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LC Waikiki Türklerin Mi? LC Waikiki’nin Sahibi Kim?

LC Waikiki markasının türklere ait olup olmadığı herkes tarafından merak ediliyor. LC Waikiki özellikle Türkiye’de son günlerde düşük fiyatlarla dikkatleri üzerine çekerken, bir diğer yandan firmanın sahiplerinin kimler olduğu da herkes tarafından merak ediliyor. İyi Giyinmek Herkesin Hakkı szöüyle akıllara kazınan LC Waikiki, modanın ürünlerini müşterilerinin ayaklarına kadar getirmektedir.

LC Waikiki 1985 senesinde Fransa’da George Amouyal tarafından kurulmuştur. Fransızca kelime anlamı olan ‘ Les Copains’ kelimelerinin baş harflerinden gelen LC kısaltmasından oluşmuştur. LC kısaltmasının yanına Waikiki plajının ismi de eklendiği zaman LC Waikiki markasının adı ortaya çıkmıştır.

LC Waikiki Kimin?

LC Waikiki, 1991 senesinde Tema Tekstil aracılığıyla Türkiye lisansını alarak satışa başlamıştır. 1997 yılında LCW ortakları ve LCW markasının satılmasına karar verdiler ve bütün hisselerini Tema Tekstile ( yeni adıyla Tema Mağazacılık AŞ.) devir ettiler. Böylece bütün dünyadaki LCW mağazalarının merkezi İstanbul şehrinde olmuştur. Bundan dolayı LCW tamamen Türk markası olmuştur. Türk markası olan LCW sahipleri de aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

  • Mustafa KÜÇÜK
  • Vahap KÜÇÜK
  • Halis KÜÇÜK
  • Şefik Yılmaz DİZDAR
  • Leyla DİZDAR
  • Ayşe Pürlen DİZDAR
  • Pamir Güçlü DİZDAR
  • Georges AMOUYAL
  • İsmail Hakkı KISACIK
  • Yalçın ÇAĞLAR
  • Murat MISIRLI
  • Muzaffer Mustafa İŞCAN
  • Muhammed Mazlum YILDIRIM

LC Waikiki Hangi Ülkeye Ait?

LC Waikiki ilk kurulduğu zaman Fransız markası olmasına karşın 1997 yılında Türk yatırımcılar tarafından bütün hakları satın alınarak Türk markası haline gelmiştir. Yani LC Waikiki tamamen Türk markasıdır.

LC Waikiki Kim Tarafından Kuruldu?

LC Waikiki 1985 yılında Fransa’da George Amouyal tarafından kurulmuş ve 1997 yılına kadar George Amouyal tarafından yönetilmekteydi.

LC Waikiki’nin  Sahibi Mustafa Küçük Kimdir?

Mustafa Küçük, 1963 yılında Malatya Doğanşehir’de dünyaya gelmiştir. Mustafa Küçük kısıtlı eğitim imkanları olmasına rağmen o dönem bulunduğu ilçede Üniversiteyi kazana 2 kişiden birisidir. Küçük, 1984 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden olarak, İstanbul Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği master eğitimi almıştır.

1986 yılında master yaparken okul arkadaşının ailesinin atölyesinde kısa bir zaman çalışarak iş dünyasına adımlarını attı. 1987’de Tema Tekstil iş teklifi ile kendi işini kuran Küçük, ufak bir atölyede kendi işini kurdu. 1988 yılında Tema Tekstil Genel Müdürlüğüne yükselen Küçük, şimdi  Tema Holding CEO görevini yapmaktadır.

LC Waikiki Nerelerde Var?

LC Waikiki şubeleri birçok bölgede bulunmaktadır. Bulunduğu yerler ise, Anavutluk, Azerbaycan, Bosna, Bulgaristan, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna olmak üzere 46 ülkede 954 mağaza ile bütün insanlara hizmet vermektedir.

LCW Waikiki Geçmişi

1985 yılında Fransa’da George Amouyal tarafından kurulan LCW, 1997 yılında TAHA grubun kurduğu Tema Tekstil, kendi markasını yaratmak için LCW firmasını satın aldı. Bununla beraber aynı yıl içerisinde LCW giyim firmasına da sahip oldu. Satın alınmasıyla beraber LCW firması artık Türk markası oldu. LCW 1997 yılında ülke genelinde 21 mağaza ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. 2000’li yıllarda LCW markası kendi tarzını oluşturmaya başladı ve bulunan mağaza sayısını ülke çapında arttırdı. 2000’li yıllarda 15 yaş üstü gençlere modayla buluşma imkanı sağladı. 2009 yılında ise yurtdışına açılarak farklı ülkelere mağazalar kurdu. 2020 yılında ise yurtdışında 46 ülkede tam 954 mağazası ile insanlara hizmet vermeye devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 13:04
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