İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Dakika
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği...
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara karşı rakip özellik!
Son Dakika
WhatsApp'tan Yemeksepeti ve Getir gibi...

Lanetli Gözyaşları film konusu nedir? Lanetli Gözyaşları film yorumu

Sinema sektörü son yıllarda gelişmeye devam ederken, geniş bir kitlesi olan korku filmleri de bu doğrultuda gelişerek artış göstermeye başladı. Korku severler için güzel bir film olacak Lanetli Gözyaşları filmine dair detaylar ise merakla araştırılıyor. Peki, Lanetli Gözyaşları film konusu nedir? İşte tüm detaylar…

29 Aralık 2021 Çarşamba 05:27
Lanetli Gözyaşları film konusu nedir? Lanetli Gözyaşları film yorumu
Takip Et:

Conjuring dünyası büyümeye devam ediyor. Her sene yeni uyarlamalar dışında spinofflar ile benzer temalı içerikler ile korku sever izleyicileri büyümeyi sürdürüyor. 2019’da yayınlanan The Curse of La Llorona da benzer kurgusu ve güzellikleri ile seriyi ayrı bir boyuta taşıyor. Sinema ile korku dünyasının temel dinamikleri arasında yer alan cadılar, şeytanlar ve hile dolu büyü kelimeleri ile donanıyorken La Llorona adlı kadının lanetinin sonucunda bazı cinnet ve ölümler yaşanıyor.

1970’li yılların Los Angeles’ında yaşanmış olan bu hikayedeyse Anna ile 2 çocuğu kendileri adına mutlu bir gelecek vaat etmektedir. Çocuklar okul ile oyunlara katılırken çocuklarını tek başına büyüten Anna ise sosyal hizmet uzmanı olarak gelecekleri için çalışmaktadır. Ve gündelik yaptığı işler doğrultusunda birkaç çocuğun kontrolü amacı ile evlere teftişe gitmeyi sürdürür.

Film yorumu

Anna’nın gideceği son ev ise Patricia adındaki çok gizemli bir kadın olur. Yalnızca mum ışığıyla aydınlatılmakta olan evde, adeta göz gözü görmüyordur. Ancak tek sorun bu değil. Çocuklarını bir odaya kapatan bu kadın, onları birine karşı koruduğunu savunmaktadır. Ayrıca çocuklarında da bazı garip hareketler vardır. Çocuklar ısrar ederek kendilerini oradan çıkarmaması gerektiğini söylese de Anna çocukları da yanına alarak evden ayrılır.

Yönetmen koltuğunda Michael Chaves’in oturduğu film, klasikleşmiş korku filmlerinde karşımıza çıkan efekt ve geçişler ile ilk çeyreği geride bırakıyor. Özellikle Anna karakterinin güçlü bir kişi olduğu, birçok sorumluluğa katlanabilecek bir yapıda olduğunun ispat edilmesi çabasına düşülüyor. Bunun nedeniyse filmin 2. Yarısıyla birlikte La Llorona adlı lanetlenmiş kadın ortaya çıkmaya başlar. İlk olarak Patricia’nın çocuklarını öldürecektir bu kadın. Sonrasında ise Anna ile 2 çocuğuna musallat olup kabus gibi bir geleceğin planını yapacaktır. Anna’nın güçlü ve dinamik olması bir nebze körelse de çocuklarını korumak adını birçok din adamı ile gerekli olursa hayalet avcılarıyla temas halinde olacaktır. Bu doğrultuda da bu film de vasat olarak adlandırdığımız statüyü geçemeyen benzer türde ki projeler arasında yerini alacaktır. Bundan dolayı bizim filme 10 üzerinden verdiğimiz puan 5,5 oluyor.

Filmin IMDB puanı ise 5,3’tür.

Lanetli Gözyaşları filmi oyuncu kadrosu

  • Linda Cardellini – Anna karakteri
  • Roman Christou – Chris karakteri
  • Jaynee-Lynne Kinchen – Samantha karakteri
  • Raymond Cruz – Rafael karakteri
  • Marisol Ramirez – La Llorona karakteri
  • Patricia Velasquez – Patricia Alvarez karakteri
  • Tony Amendola – Father Perez karakteri

Lanetli Gözyaşları film fragmanı



Son Güncelleme: 29.12.2021 05:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Lanetli Gözyaşları Film KonusuLanetli Gözyaşları Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Swarm filmi konusu nedir? The Swarm film yorumu
The Swarm filmi konusu nedir? The Swarm film yorumu
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
Netflix'in Çılgın Proje filminin konusu ve yorumu
Netflix'in Çılgın Proje filminin konusu ve yorumu
Netflix, klasik romantik filmlerine yeni bir soluk getiriyor! Tek Çare Aşk film konusu ve oyuncuları
Netflix, klasik romantik filmlerine yeni bir soluk getiriyor! Tek Çare Aşk film konusu ve oyuncuları
Nancy Drew ve Gizli Merdiven filminin konusu nedir?
Nancy Drew ve Gizli Merdiven filminin konusu nedir?
Netflix, korku filmi türündeki Sır Yuvası'nı platformunda yayınlamaya başladı
Netflix, korku filmi türündeki Sır Yuvası'nı platformunda yayınlamaya başladı

Popüler Haberler

Lanetli Gözyaşları film konusu nedir? Lanetli Gözyaşları film yorumu
Yeşil Kart nedir? Kimler Yeşil Kart alabilir?
Hijyen Belgesi nedir? Hijyen Belgesi alması zorunlu kişi ve işletmeler nelerdir?
Banka borcundan dolayı neleri haciz edebilir?
The Swarm filmi konusu nedir? The Swarm film yorumu
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eden kurumlar hangileri?
Dünyanın En Zehirli Yılanları Hangileri?
Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?
Erken emeklilikte borçlanma yöntemi nedir?
İş Bankası'ndan 3 ay ertelemeli kredi kampanyası: İş Bankası'nın kredi detayları nelerdir?
Pastalcı mesleğiyle ilgili merak edilenler
Fiili hizmet zammı nedir? Kimler yararlanabilir?
2021 yılı operasyon yöneticisi maaşı ne kadar? Operasyon yöneticisi ne iş yapar?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura uygulamasına nasıl başvurulur?
Besilik Erkek Sığır Destek Ödemeleri Ne Kadar?
Yetim ve dul aylığı sorgulama işlemleri nasıl gerçekleşir?
GAP DOKAP hayvan yetiştiriciliği desteği nasıl alınır?
KOSGEB hızlı destek programına nasıl başvurulur?
Nancy Drew ve Gizli Merdiven filminin konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.