Lanetli Gözyaşları film konusu nedir? Lanetli Gözyaşları film yorumu

Conjuring dünyası büyümeye devam ediyor. Her sene yeni uyarlamalar dışında spinofflar ile benzer temalı içerikler ile korku sever izleyicileri büyümeyi sürdürüyor. 2019’da yayınlanan The Curse of La Llorona da benzer kurgusu ve güzellikleri ile seriyi ayrı bir boyuta taşıyor. Sinema ile korku dünyasının temel dinamikleri arasında yer alan cadılar, şeytanlar ve hile dolu büyü kelimeleri ile donanıyorken La Llorona adlı kadının lanetinin sonucunda bazı cinnet ve ölümler yaşanıyor.

1970’li yılların Los Angeles’ında yaşanmış olan bu hikayedeyse Anna ile 2 çocuğu kendileri adına mutlu bir gelecek vaat etmektedir. Çocuklar okul ile oyunlara katılırken çocuklarını tek başına büyüten Anna ise sosyal hizmet uzmanı olarak gelecekleri için çalışmaktadır. Ve gündelik yaptığı işler doğrultusunda birkaç çocuğun kontrolü amacı ile evlere teftişe gitmeyi sürdürür.

Film yorumu

Anna’nın gideceği son ev ise Patricia adındaki çok gizemli bir kadın olur. Yalnızca mum ışığıyla aydınlatılmakta olan evde, adeta göz gözü görmüyordur. Ancak tek sorun bu değil. Çocuklarını bir odaya kapatan bu kadın, onları birine karşı koruduğunu savunmaktadır. Ayrıca çocuklarında da bazı garip hareketler vardır. Çocuklar ısrar ederek kendilerini oradan çıkarmaması gerektiğini söylese de Anna çocukları da yanına alarak evden ayrılır.

Yönetmen koltuğunda Michael Chaves’in oturduğu film, klasikleşmiş korku filmlerinde karşımıza çıkan efekt ve geçişler ile ilk çeyreği geride bırakıyor. Özellikle Anna karakterinin güçlü bir kişi olduğu, birçok sorumluluğa katlanabilecek bir yapıda olduğunun ispat edilmesi çabasına düşülüyor. Bunun nedeniyse filmin 2. Yarısıyla birlikte La Llorona adlı lanetlenmiş kadın ortaya çıkmaya başlar. İlk olarak Patricia’nın çocuklarını öldürecektir bu kadın. Sonrasında ise Anna ile 2 çocuğuna musallat olup kabus gibi bir geleceğin planını yapacaktır. Anna’nın güçlü ve dinamik olması bir nebze körelse de çocuklarını korumak adını birçok din adamı ile gerekli olursa hayalet avcılarıyla temas halinde olacaktır. Bu doğrultuda da bu film de vasat olarak adlandırdığımız statüyü geçemeyen benzer türde ki projeler arasında yerini alacaktır. Bundan dolayı bizim filme 10 üzerinden verdiğimiz puan 5,5 oluyor.

Filmin IMDB puanı ise 5,3’tür.

Lanetli Gözyaşları filmi oyuncu kadrosu

Linda Cardellini – Anna karakteri

Roman Christou – Chris karakteri

Jaynee-Lynne Kinchen – Samantha karakteri

Raymond Cruz – Rafael karakteri

Marisol Ramirez – La Llorona karakteri

Patricia Velasquez – Patricia Alvarez karakteri

Tony Amendola – Father Perez karakteri

Lanetli Gözyaşları film fragmanı