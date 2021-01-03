Lalegül TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Lalegül TV canlı izleme linki

Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. Lalegül TV frekans bilgileri nedir? Lalegül TV polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.
Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.
Lalegül TV HD frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 12685
Sembol Oranı: 30000
FEC: -
Lalegül TV canlı izle
Lalegül TV kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. Lalegül TV kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz
Son Güncelleme: 03.01.2021 12:07