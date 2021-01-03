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Lalegül TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Lalegül TV canlı izleme linki

TV kanallarını izlemek için doğru frekans bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Peki Lalegül TV frekansı nedir? Lalegül TV polarizasyonu, Fec değeri, sembol oranı ve uydu Nedir? Lalegül TV kanalının frekans bilgileri araştırılmaya başlandı.

03 Ocak 2021 Pazar 12:07
Lalegül TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Lalegül TV canlı izleme linki
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Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. Lalegül TV frekans bilgileri nedir? Lalegül TV polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.

Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.

Lalegül TV HD frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 12685

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: -

Lalegül TV canlı izle

Lalegül TV kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. Lalegül TV kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz

https://lalegultv.com.tr/canli-yayin/



Son Güncelleme: 03.01.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
Lalegül TvFrekansBilgileri
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