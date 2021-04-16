Lalegül TV Ramazan ayı mukabele saatleri; Lalegül TV Mukabele ne zaman, saat kaçta? 16 Nisan 2021 Cuma

Ramazan ayında mukabele programlarını izleyerek Kur’an-ı Ker’im hatimi takibi yapabilirsiniz. Bu mukabele programları birçok kanalda yayınlanmaktadr. Bu programlardan biri de Lalegül TV’de yayınlanmaktadır. Lalegül TV mukabele programının hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

Lalegül TV Mukabele programının günü ve saati

“Mukabele” programı Ramazan ayı boyunca Lalegül TV’de her gün saat 05:00’te yayınlanacaktır. Sahurdan sonra saat 05:00 itibarıyla mukabele takibi yapabilirsiniz.

Lalegül TV'de mukabele programı her gün saat 05:00’te Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte ekranlarda olacak.

Mukabele nedir? Mukabele sadece Ramazan ayında mı yapılır?

Ramazan ayı boyunca Kur'ân-ı Kerîm'i mukabele şeklinde okumak ve yapılan tilâveti takip etmek Hz. Peygamber’in sünnetidir.

Bu nedenle Müslümanlar Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumaya daha çok önem verirler. Ramazan boyunca hatim indirirler, hatimle teravih kılarlar ve mukabele dinlerler. Ancak mukabele sadece Ramazan’a özel değildir. Her zaman mukabele yapılabilir.

Mukabele adabı nasıl olur?

Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek

Kur'an'ı mescit ya da başka temiz bir yerde okumak.

Kıbleye dönmek.

Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek.

Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.

Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak.

Aceleci davranmamak.

Med kaidelerine uymak.