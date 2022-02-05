Lale Başar kimdir, nerede doğmuştur? Lale Başar evli mi? Lale Başar kaç yaşında?

Lale Başar kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Lale Başar’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Lale Başar kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Lale Başar’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Lale Başar aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Aşk Yeniden dizisinde Mukaddes Şekercizade karakterine hayat vermiş olan Lale Başar 27 Ocak 1964 yılında doğmuştur. Tiyatro ve dizi oyuncusu sanatçı 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olmuş aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosunda görev almaya başlamıştır. 2009 yılında Ankara Devlet Tiyatrosundan Emekli olan Lale Başar Ordu’da dünyaya gelmiştir.