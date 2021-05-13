Labirent Son İsyan filmi konusu ne? Labirent Son İsyan oyuncu kadrosu

Labirent filmi serisinin üçüncü ve son filmi Labirent Son İsyan filmi televizyon ekranlarına geliyor. 2018 yılında yayınlanan ve dünya çapında izlenme rakamlarına ulaşan bilim kurgu ve aksiyon türündeki film bu akşam 13 Mayıs Perşembe akşamı saat ATV ekranlarında yayınlanacak.

Labirent Son İsyan konusu ne?

Thomas ve arkadaşları Labirent’ten kurtulduktan sonra dünyayı W.I.C.K.E.D organizasyonuna karşı kurtarmaya çalışan Right Hand ekibine katıldı. Ancak Teresa’nın ihanetinin ardından grup organizasyona karşı yeniden büyük bir savaşa girer. Bu mücadele sırasında Minho esir düşer. Thomas arkadaşları Minho’yu geri almak için yola çıkar.

Thomas’ın arkadaşı Minho’yu kurtarmak istemesi sadece kendi hayatlarını değil, tüm dünyanın kaderini de değiştirecektir.

Labirent Son İsyan filmi oyuncu kadrosu

Labirent Son İsyan filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Dylan O’Brien – Thomas

Kaya Scodelario – Teresa

Thomas Brodie-Sangster – Newt

Dexter Darden – Frypan

Nathalie Emmanuel – Harriet

Giancarlo Esposito – Jorge

Aidan Gillen – Janson

Walton Goggins – Lawrence

Ki Hong Lee – Minho

Jacob Lofland – Aris

Barry Pepper – Vince