La Hay De Maske filmi konusu ve oyuncuları

Dünyada ses getiren ünlü dizi La Casa De Papel’in Türk uyarlaması için çalışmalara başlandı. İsmi La Hay De Maske adı ile geçecek olan film, La Casa De Papel dizisinin Türkiye’ye pandemi komedisi adı altında uyarlanmış bir versiyonu olacak.

La Casa De Papel’in Türkiye’ye uyarlanmış versiyonu; La Hay De Maske

Tarzı komedi olacak olan La Hay De Maske adlı film geçen hafta içinde çekimlere başlamış bulunuyor. Dünyada ismini duyuran ve bolca hayran kitlesi toplayan; Netflix’in orijinal dizisi La Casa De Papel’den uyarlanarak yapılacak filmin tarzı komedi olacak. Hatta film pandemi komedisi olarak geçiyor. Filmin çekimleriyse Ankara, Kızılcahamam ve Kahramankazan gibi ilçelerin etrafında yapılıyor. Bir soygunu anlatacak olan La Hay De Maske’nin içinde yer alan karakterler; La Casa De Papel’de olduğu gibi şehir isimleri alacak. Lakin bu şehirlerin hepsi Türkiye’nin şehri olacaktır.

Karakterler; Sivas, Yozgat, İzmir ve İstanbul…

Bakanlık tarafından alınan izin ile La Hay De Maske filminin de çekim işlemlerine start verildi. Filmin oyuncu kadrosu içerisinde; Nuri Alço, Ayhan Taş, Hüseyin Elmalıpınar, Latif Doğan, Ekin Ataizi, Serhat Bahadır, Tuğba Özay, Begüm Doğar, Berke Yüksel, Burak Satıbol, Yakup Akar, Ekin Ataizi, Aslıhan Toroman bulunuyor. Dizinin kadrosunda yalnızca oyuncular değil, birde sosyal medya fenomenleri yer alıyor. Yani Bülent Mert ile Emin Yalçın bulunuyor. Karakterlerin isimleri ise Türkiye’nin illeri olan İzmir, Samsun, Yozgat, İstanbul gibi şehir isimleri olacak.

La Hay De Maske filminin yapımcı ve prodüksiyon görevini Sineline Film Yapım almış vaziyette. Yönetmenlik görevini ise; Baba Mirası, Çam Yaması, The Kamil, İntikam Çukuru ve benzeri birden fazla filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Sefa Özçelik üstleniyor.

La Casa De Papel’in İspanya’da yapılan bir soygunu anlattığı birçok insan tarafından biliniyor. Netflix’in orijinal dizisi yayınlandığı her dönemde izlenme ve beğeni rekorları kırıyor. Bu dizinin Türkiye’ye uyarlanması ile ortaya güzel bir komedi çıkacağı düşünülmekte. Filmin ne zaman sinemalara çıkacağı ise hâlâ gizemini koruyor.