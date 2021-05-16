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La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu 'La Hay de Maske' için çekimler başladı. İşte La Hay de Maske filminin oyuncu kadrosu...

Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in uyarlaması olan komedi türündeki La Hay De Maske filmi çekimleri için harekete geçildi. İşte La Hayde Maske filminin oyuncu kadrosu ve konusu…

16 Mayıs 2021 Pazar 17:09
La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu 'La Hay de Maske' için çekimler başladı. İşte La Hay de Maske filminin oyuncu kadrosu...
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Komedi türünde olan La Hay De Maske filmi çekimleri geçen hafta başlamıştı.

Dünyada oldukça yankı uyandıran ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'in komedi türüne uyarlanan Türkiye versiyonu olan filmin çekimi Ankara Kızılcahamam bölgesinde yapılıyor. Bir soygun filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlerine Türkiye'den şehirlerin ismi veriliyor.

Bakanlık tarafından alınan özel izin ile beraber La Hay De Maske'nin çekimleri için düğmeye basıldı. Filmin oyuncuları arasında Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Ekin Ataizi, Yakup Akar ve Latif Doğan bulunuyor. Filmdeki karakterlerin ismi, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirlerden oluşacak.

La Hay De Maske, Sineline imzası taşıyor. Yönetmen koltuğundaysa Sefa Özçelik bulunuyor. Prodüksiyonda Timur Medya yer alıyor. La Casa De Papel'in bir soygun dizisi olduğu herkeslerce bilinmektedir. Netflix'te olan dizi, böylece komedi türünde olmuş olacak. La Hay De Maske'nin hangi tarihte sinemalara yansıyacağıysa henüz tam olarak bilinmemektedir.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelLa Hay De Maske
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