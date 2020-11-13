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La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

Netflix platformunda yayınlanan ve izleyiciler tarafından en çok sevilen yapımlardan biri olarak karşımıza çıkan La Casa De Papel ile ilgili yeni bir iddia ortaya kondu. Dizinin önemli karakterlerinden olan Angel'in Profesör'ün ekibine dahil olacağı öne sürüldü...

13 Kasım 2020 Cuma 16:03
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?
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Dünya çapında en çok izlenen ve sevilen dizilerden biri olarak karşımıza çıkan La Casa De Papel’in 5. Sezonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milyonlarca kişi tarafından yayınlanması beklenen 5. Sezona dair bir fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte dizinin sevenleri farklı bir iddia ile karşılaştılar. Bu fotoğrafın paylaşılması ardından genüz yayınlanmayan yeni sezon fragmanı için de beklenti daha da yükseldi.

La Casa De Papel 5. Sezondan İlk Fotoğraf

Netflix’in son olarak “soygun sona eriyor” paylaşımında bulunması sonrasında La Casa De Papel dizisinin yayınlanacağı günü merakla bekleyen izleyiciler bu defa da fotoğraf paylaşımı sonrasında yeni bir iddia ile karşılaştılar. Diğer yandan Netflix’te yer alan La Casa De Papel’in sayfasına bakıldığında “Kesin bilgi: Final sezonu yakında” ifadelerinin yer aldığı görülüyor.


Angel Profesör ile Çalışıyor mu?

La Casa De Papel dizisinin 5. Sezonu içinde Profesör ve ekibinin soygunu avantajlarına çevirip çeviremeyecekleri merak edilenler arasında yer alıyor. Diğer yandan farklı bir La Casa De Papel oyuncusunun Angel’ını İnstagram hesabı üzerinden paylaşması sonrasında tartışmalar da yeniden gündeme geldi. Paylaşım sonrasında “Angel, Profesör’ün ekibine mi katılıyor?” sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

Alvaro Morte tarafından canlandırılan Fenando Soto’nun instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında dizinin senaryosuyla ilgili tahminler yapılmaya başlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde profesör ve ekibi köşeye sıkışmış, Angel ise yaşananlardan haberi olmadan hareketlerine devam ediyordu. İlk sezonda casus olduğu iddia edilen ancak sonrasında aklanan Angel’in 5. Sezonda Profesör’ün tarafında geçeceği ifade edilenler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 13.11.2020 16:03
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Anahtar Kelimeler:
NetflixLa Casa De Papel
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