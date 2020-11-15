La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlayacak? La Case De Papel 5. sezonda final mi olacak?

Nefes kesen soygun ve kafa yakan planlar ile büyük bir izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Papel dizisinin 5. Sezonu ne zaman yayınlanacak? Dizinin hayranlarını üzüntüye boğan final haberi sonrasında son sezonun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Artık soygunun sonuna mı gelindi? Popüler dizi gerçekten final mi yapacak? Netflix platformunda yayınlanan dizinin 5. Sezonunun ne zaman geleceği araştırılmaya devam ediyor.

La Casa De Papel 5. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin 4. Sezonu 2020 yılı nisan ayında izleyicilerle buluşmuştu. 8 bölümün yayınlanmasının ardından dizinin hayranları 5. sezonun ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Dizinin yapımcısı olan Alex Pina‘nın yapmış olduğu açıklamaya göre, Dördüncü sezonun olumlu sonuçlar vermesinin ardından5. Sezon çekimlerinin başlayacağını duyurmuştu. Son olarak Netflix dizi hakkında “kısım 5: Soygun Sona Eriyor #LaCasaDePapel” diye bir paylaşımda bulununca dizinin hayranları heyecanlanmaya başladı. Ancak dizinin ne zaman başlayacağı hakkında bir duyuru yapılmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı da daha yayınlanmadı.

La Casa De Papel 4. Sezonda Neler Yaşandı?

1. bölüm özeti:

2. bölüm özeti:

3. bölüm özeti:

4. bölüm özeti:

Öfke ve üzüntü, ekip içinde gerilimi hat safhaya taşıdı. Yas tutan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişimine kalkışır.Palermo, yaptıklarıyla ekibi şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye ulaştırmak için uğraşır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu hakkında duyduğu kıskançlık daha da çok artar.Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.

5. bölüm özeti:

6. bölüm özeti:

7. bölüm özeti:

Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılır. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

8. bölüm özeti:

Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.