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La Casa De Papel Tokyo kimdir? Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero nereli, kaç yaşında?

La Casa De Papel dizisindeki Tokya kimdir? Ursula Corbore kimdir? Ursula Corbore kaç yaşında? Ursula Corbore nereli? Ursula Corbore evli mi? Ursula Corbore hangi dizilerde oynadı? Ursula Corbore hangi sinema filmlerinde rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan oyuncu Ursula Corbore'un hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. İşte La Casa De Papel'in Tokyo'su hakkında detaylar...

01 Haziran 2021 Salı 23:03
La Casa De Papel Tokyo kimdir? Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Ursula Corbero’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Ursula Corbero kimdir?

11 Ağustos 1989 tarihinde İspanya’nın Barcelona şehrinde dünyaya gelen Ursula Corbero, 1.63 cm boya ve 51 kg ağırlığa sahiptir. Oyuncunun vücut ölçüleri ise 79-56-83 cm’dir. Esther ve Pedro Delgado çiftinin kızı olan güzel ismin birde Monica Corbero isminde kız kardeşi mevcuttur. İlk senam filmi deneyimini 2011 yılında Ölümcül Arayış adındaki sinema filmiyle yaşayan güzel oyuncu, hayatını şimdilerde İspanya’nın Madrid şehrinde devam ettirmektedir.

Ursula Corbero, oynadığı Física o Química ve La casa de papel isimli diziler ile herkes tarafından tanınmaktadır. La Casa De Papel dizisindeki gösterdiği başarılı oyunculuğuyla beraber bu dizide Alvpra Morte ve Pedro Alonso ile rol almıştır. Ursula Corbero, oyunculuk kariyerinden önce mankenlik ve modellik yapan güzel oyuncu, pek çok ünlü markanın reklam yüzü olarak çalışmalar yapmıştır. Bunların yanı sıra podyumda da boy gösteren Corbero, oynadığı dizilerden dolayı dünya genelinde ün kazanmıştır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ursula Corbero’nun İnstagram hesabında 16,3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Ursula Corbero hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

  • La noche después de que mi novia me dejara (Proje Aşamasında)
  • 2019 – La Casa De Papel (Tokyo) Sezon 3.
  • 2018 – Kan Ağacı
  • 2018 – La Casa de Papel Sezon 2
  • 2018 – El árbol de la sangre
  • 2017 – Proyecto tiempo
  • 2017 – La Casa De Papel (1. sezon)
  • 2016 – La Corona Partida
  • 2015 – Perdiendo el norte
  • 2013 – Çaylaklar Çetesi
  • 2011 – Ölümcül Arayış

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 23:03
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