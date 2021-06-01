La Casa De Papel Tokyo kimdir? Ursula Corbero kimdir? Ursula Corbero nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Ursula Corbero’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.
Ursula Corbero kimdir?
11 Ağustos 1989 tarihinde İspanya’nın Barcelona şehrinde dünyaya gelen Ursula Corbero, 1.63 cm boya ve 51 kg ağırlığa sahiptir. Oyuncunun vücut ölçüleri ise 79-56-83 cm’dir. Esther ve Pedro Delgado çiftinin kızı olan güzel ismin birde Monica Corbero isminde kız kardeşi mevcuttur. İlk senam filmi deneyimini 2011 yılında Ölümcül Arayış adındaki sinema filmiyle yaşayan güzel oyuncu, hayatını şimdilerde İspanya’nın Madrid şehrinde devam ettirmektedir.
Ursula Corbero hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
- La noche después de que mi novia me dejara (Proje Aşamasında)
- 2019 – La Casa De Papel (Tokyo) Sezon 3.
- 2018 – Kan Ağacı
- 2018 – La Casa de Papel Sezon 2
- 2018 – El árbol de la sangre
- 2017 – Proyecto tiempo
- 2017 – La Casa De Papel (1. sezon)
- 2016 – La Corona Partida
- 2015 – Perdiendo el norte
- 2013 – Çaylaklar Çetesi
- 2011 – Ölümcül Arayış
Son Güncelleme: 01.06.2021 23:03