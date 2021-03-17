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La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?

La Casa De Papel dizinin 5.sezonu için nefesler tutuldu. Dünyada ve Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından takip edilen dizinin adı merak konusu oldu. İzleyiciler La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir sorusunu gündeme getirdi.

17 Mart 2021 Çarşamba 10:05
La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?
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Online dizi film platformu Netflix üzerinden 2017 yılında yayınlanan La Casa de Papel dizisi 4 sezon olarak yayınlandı ve dizi dünya çapında izlenme sayısına ulaştı. Dizinin 5.sezonu için ise nefesler tutuldu.

Oyuncuları, konusu, şarkıları ve dizide kullanan maskeler dahi ülkemizde ve dünyada büyük ses getirdi ve ikon haline geldi. Dizinin adı La Casa de Papel de merak konusu oldu.

La Casa de Papel ne demek?

La Casa de Papel dizisi dünyada Money Heist adıyla yayınlandı. Ülkemizde orijinal adıyla yayınlanan dizinin ismi La Casa de Papel’in Türkçe karşılığı Kağıt Ev’dir.

Alex Pina tarafından kaleme alınan dizi, bir soygun dizisidir. İki sezon olarak hazırlanan dizi 2017 yılında 9 bölümden oluşan iki sezonuyla yayınlanmıştı. Ardından dünya çapında ses getiren dizinin yeni sezonları için harekete geçildi. Dizinin üçüncü ve dördüncü sezonu da izleyicilerden tam not alırken dizinin finali 5.sezon için nefesler tutuldu.

La Casa de Papel 5.sezon ne zaman?

Dizinin merakla beklenen final sezonunun 2021 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Merakla beklenen 5.sezonda ilk tanıtım fragmanı da yayınladı ve fragman büyük ilgi gördü.




Son Güncelleme: 17.03.2021 10:05
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Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelDiziNetflix
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