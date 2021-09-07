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La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?

La Casa De Papel dizisinin 5. Sezon prömiyeri 3 Eylül 2021 Cuma gününden itibaren başlıyor. İspanyol Netflix orijinal dizisi olan La Case De Papel ‘in yeni beş bölümü daha yolda. Hayranları, hit olan Netflix orijinal dizisinin yeni sezonunu Nisan 2020 yılından beridir bekliyorlardı ve şimdi de o tarih sonunda geldi. Peki La Case De Papel dizisinin 6. Sezonu ne zaman olacak?

07 Eylül 2021 Salı 18:14
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?
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La Casa De Papel dizisinin 5. Sezon prömiyeri 3 Eylül 2021 Cuma gününden itibaren başlıyor. İspanyol Netflix orijinal dizisi olan La Case De Papel ‘in yeni beş bölümü daha yolda. Hayranları, hit olan Netflix orijinal dizisinin yeni sezonunu Nisan 2020 yılından beridir bekliyorlardı ve şimdi de o tarih sonunda geldi. Dizinin hayranları 5. Sezonunu çokça izledikten sonra odak da hemen bir sonraki bölüm grubuna ve bu yeni bölümlerin yayın tarihine geçiyor.

Efsane diz La Case De Papel ‘in 6. Sezonu yayınlanacak mı?

Maalesef Netflix ‘te La Case De Papel için henüz 6. Sezon planı bulunmuyor. İlerleyen zamanlarda dizi ile ilgili planlar değişiklik gösterebilir, La Case De Papel 5. Sezon ise dizinin son sezonudur.

Ancak iyi olan haber de şu ki, La Case De Papel için 5. Sezon henüz bitmiş değil. Netflix, dizinin son sezonunu bölüyor. Netflix, bunu son zamanlarda birkaç şov ile gerçekleştirdi ve kesinlikle de ilginç bir olay. Bu durumu beğenip beğenmediğimden emin olamıyorum ancak bunun bazı şeyleri de renklendirdiği aşikar. Dizinin sezon 5 bölüm 1 Eylül ayında Netflix ‘i vurdu ve sezon 5 bölüm 2 de bu senenin ilerleyen zamanlarında yolda olacak.

La Case De Papel dizisi 5. Sezon 2. Bölüm çıkış tarihi ne zaman?

Netflix, dizinin 5. Sezon 2. Bölümünün yayın tarihini öğrenmeleri için dizinin hayranlarını da fazla bekletmeden, 1. Bölümün yayın tarihi açıklandığı esnada Netflix dizinin 2. Bölümüne ait olan yayın tarihini de açıklamış oldu.

La Case De Papel dizisi, 5. Sezon 2. Bölüm Netflix platformu üzerinde 3 Aralık 2021 Cuma gününden itibaren başlıyor. Yani 2. Bölümün galasından tam olarak 3 ay sonra yayınlanacak.

La Case De Papel dizisi 5. Sezon 2. Bölüm oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Netflix tarafından La Case De Papel dizisinin 5. Sezon 2. Bölümünde yer alacak olan oyuncu kadrosu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Dizide kimin hayatta kaldığını öğrenmek için 5. Sezonun ilk bölümünü izledikten sonra bu konu ile ilgili daha da iyi bir fikre sahip olacağız.

Genel olarak ise sezonun ikinci yarısında dizide yer alan herhangi bir ana karakterin ölümü dışında ilk bölüm ile ilgili neredeyse aynı kadroya sahip. Dizide yer alan karakterler öldürülmüş olsalar bile flashbacklerde geri dönüş yaptıklarını görmemi mümkün çünkü şu ana kadar olan bölümlerde de dizide ölen karakterlerin birkaç kez bu şekilde geri dönüş yaptıklarını gördük.

İşte karşınızda La Case De Papel dizisi 5. Sezon kadrosunda yer alan oyuncular;

  • Alvaro Morte dizide profesör karakteri ile karşımıza çıkmaktadır.
  • Ursula Corbero dizide Tokyo olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Itziar Ituno dizide Lizbon olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Miguel Herran dizide Rio olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Jamie Lorente dizide Denver olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Esther Acebo dizide Stockholm olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Enrique Arce dizide Arturo olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Darko Periç dizide Helsinki olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Hovik Keuchkerian dizide Bogota olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Luka Peros dizide Marsilya olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Belen Cuesta dizide Manila olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Fenando Cayo dizide Albay Tamayo olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Rodrigo de la Sena dizide Palermo olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Najwa Nimri dizide Müfettiş Sierra olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Jase Manuel Poga dizide Gandia olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Pedro Alonso dizide Berlin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Netflix La Case De Papel dizisi 5. Sezon 2. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Netflix, efsane dizi La Case De Papel ‘in 5. Sezon 2. Bölüm fragmanını yayınlamadan önce bir süre daha bekleyecektir. Dizinin fragmanını en erken göreceğimiz tarih ise Eylül ayı Cumartesi günü yapılması planlanan Netflix etkinliği olan TUDUM esnasındadır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü La Case De Papel dizisi dahil olacak ve bu sebep ile de Netflix ‘in dizi ile ilgili büyük planlar hazırlığı içinde olduğunu hayal etmekteyiz.

La Cse De Papel dizisi 5. Sezon 2. Bölüm ile ilgili çok daha fazla ayrıntı ve haber için bizi izlemeyi unutmayın.



Son Güncelleme: 07.09.2021 18:14
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