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La Casa de Papel 5.sezon oyuncu tanıtım fotoğrafları yayınlandı

Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi La Casa de Papel’in 5’inci sezonundan yeni görüntüler paylaştı. Dizinin sevenleri La Casa de Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak sorusunu araştırıyor. Merakla beklenen yeni sezonun tanıtım fotoğrafları paylaşıldı.

13 Ağustos 2021 Cuma 16:05
La Casa de Papel 5.sezon oyuncu tanıtım fotoğrafları yayınlandı
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Online dizi film platformu Netflix’in İspanyol yapımı dizisi La Casa de Papel 5’inci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk 4 sezonuyla izlenme rekorları kıran dizi 5’inci sezonuyla final yapacak.

La Casa de Papel konusu

İspanyol yapımı dizide Profesör İspanya Merkez Bankasını soymak için ekip kurdu. Lisbon, Helsinki, Nairobi, Tokyo ve Denver gibi şehirleri takma isim olarak kullanan ekibimiz İspanya Merkez Bankası’nı soyup kayıplara karışmıştı.

Ardından ekip üyelerinden birinin yakalanması her şeyi değiştirdi. Kahramanlarımız ekip arkadaşlarını kurtarmak için Kraliyet Bankası’nı soymak için harekete geçti. Artık iş bir soygun olmaktan çıkmış ve sisteme karşı gelme savaşı olmuştu.

La Casa de Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel dizisinin yeni sezon çekimleri tamamlandı. Dizinin 5’inci sezonuna ilişkin daha önce tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Şimdi de 5’inci sezon oyuncu tanıtım fotoğrafları yayınlandı. Dizinin final sezonu toplam 10 bölüm sürecek. İlk beş bölüm 3 Eylül'de yayınlanacak. Son beş bölüm ise 3 Aralık'ta yayınlanacak. 


Son Güncelleme: 13.08.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
TokyoLa Casa De PapelNetflixProfesör
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