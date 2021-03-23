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La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Temmuz 2020’de diziye ait resmi Twitter hesabından “Soygun sona eriyor” yazılı bir paylaşım yapılmıştı. Yapılan paylaşım sonrasında La Casa De Papel izleyicileri dizinin 5. sezonu için heyecanlı bir bekleyişe girdi. Peki, La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

23 Mart 2021 Salı 23:56
La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgi ile takip edilen Netflix dizisi La Casa De Papel’in 5. sezonunun ne zaman yayınlanmaya başlayacağı henüz netleşmedi. Dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım sonrasında ise izleyiciler yeni sezon bölümlerinde soygun konusu dışında bir konu işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor.

La Casa De Papel konusu ne?

Soygun hikayesini konu alan dizide, bir profesörün ulusal madeni para ile pul fabrikasındaki soygun planı anlatılıyor. Yaptığı planda başarıya ulaşmak adına ekibinde yer alan kişilere şehir adlarıyla seslenen sekiz mahkumun adları da; Tokyo, Nairobi, Rio, Moskova, Berlin, Denver, Helsinki ile Oslo’dur. Klasikleşmiş soygun konularından oldukça heyecanlı olan dizinin her bölümü izleyici tarafından heyecan ile takip ediliyor.

La Casa Papel oyuncuları

  •  Alvaro Morte,
  • Úrsula Corberó
  • Itziar Ituño
  • Pedro Alonso
  • Alba Flores
  • Miguel Herrân
  • Paco Tous
  • Jaime Lorente
  • Esther Acebo
  • Kiti Manver
  • Enrique Arce
  • Darko Peric
  • Maria Pedraza
  • Hovik Keuchkerian
  • Rodrigo de la Sena
  • Nawja Nimri
  • Luka Perós
  • Belen Cuesta
  • Fenando Cayo
  • Roberto Garcia Ruiz
  • Fenando Soto
  • Juan Fenandez
  • Anna Gras
  • Fran Morcillo
  • Clara Alvardo


Son Güncelleme: 23.03.2021 23:56
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La Casa De Papel5.SezonNe ZamanBaşlayacak
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