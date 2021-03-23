La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından ilgi ile takip edilen Netflix dizisi La Casa De Papel’in 5. sezonunun ne zaman yayınlanmaya başlayacağı henüz netleşmedi. Dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım sonrasında ise izleyiciler yeni sezon bölümlerinde soygun konusu dışında bir konu işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor.

La Casa De Papel konusu ne?

Soygun hikayesini konu alan dizide, bir profesörün ulusal madeni para ile pul fabrikasındaki soygun planı anlatılıyor. Yaptığı planda başarıya ulaşmak adına ekibinde yer alan kişilere şehir adlarıyla seslenen sekiz mahkumun adları da; Tokyo, Nairobi, Rio, Moskova, Berlin, Denver, Helsinki ile Oslo’dur. Klasikleşmiş soygun konularından oldukça heyecanlı olan dizinin her bölümü izleyici tarafından heyecan ile takip ediliyor.

La Casa Papel oyuncuları