La Casa De Papel 5. sezonda ne zaman yayınlanacak? LCDP'de İstanbul karakteri kim olacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı

La Casa De Papel, profesörün, kasası para dolu darphaneye büyük bir soygun yapmak için her şeyi nasıl planladıklarını ve bu plana uyarak amaçlarına ulaştıklarını anlatan bir dizidir. Dizide karakterler, Tokyo, Helsinki, Denver, Berlin, Lizbon, Moskova, Nairobi, Stockholm, Oslo, Palermo, Rio ülke isimleri ile yer alıyorlar. Dizinin yeni seznouyla beraber karakterlerin hayranları yeni sezonda yeni bölümlerde yer alacak İstanbul karakteri için hangi isimle anlaşıldığını merak ediyorlar.

İstanbul rolünü kim oynayacak?

5. Sezon ile ekranlarda olacak La Casa De Papel dizisinin çekimleri devam ediyor. Özellikler dizi takipçiileri tarafından merak edilen İstanbul karakterinin kimin canlandırılacağı konuşulmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul karakterini mi oynayacak şeklinde sorular dizi hayranları tarafından merakla soruluyor.

La Casa De Papel ne zaman yayınlanacak?

4 sezon boyunca dünya çapında büyük ilgi gören dizi yeni sezonda da isminden bahsettirecek görünüyor. Oyuncu kadrosuna yönelik henüz net bir isim bildirilmezken pek çok iddalar gündemde yer aldı. Dizide yeni karakterin İstanbul olacağı betlik kazandı fakat bu ismi kim oynacakhenüz netlik kazanmış değil.

Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak çekimlerine bir süre önce başlandığı bilgileri paylaşıldı. Dizi, 4. sezonda sona erecekti ancak profesör yeni bir açıklama yaparak 5. sezonun çekeileceğini aktardı.

Dizinin başrol karakterkerinden Miguel Angel Sivestre ve Patrick Criado'nun yeni sezonda olacağına dair iddialar var. Dizinin takipçileri yeni sezon için oldukça heyecanlı. Şimdiden dizideki İstanbul karakteri büyük bir heyecanla bekleniyor.

https://youtu.be/GZD8pBF9J2E