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La Casa De Papel 5. sezonda ne zaman yayınlanacak? LCDP'de İstanbul karakteri kim olacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı

5. sezonu ile ekranlarda olacak olan La Casa De Papel'in yeni sezonunda İstanbul karakteri yer alacak. Özellikle dizi takipçileri tarafından merak edilen İstanbul karakteri hakkında, İstanbul karakterini kim canlandıracak? İstanbul karakterini Kıvanç Tatlıtuğ mu oynayacak? Dizinin yayınlanma tarihi ne olacak? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte La Casa De Papel'in yeni sezonuna dair tüm gelişmeleri paylaştık.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:38
La Casa De Papel 5. sezonda ne zaman yayınlanacak? LCDP'de İstanbul karakteri kim olacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı
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La Casa De Papel, profesörün,  kasası para dolu darphaneye büyük bir soygun yapmak için  her şeyi nasıl  planladıklarını ve bu plana uyarak amaçlarına ulaştıklarını anlatan bir dizidir. Dizide karakterler, Tokyo, Helsinki, Denver, Berlin, Lizbon, Moskova, Nairobi, Stockholm, Oslo, Palermo, Rio ülke isimleri ile yer alıyorlar. Dizinin yeni seznouyla beraber karakterlerin hayranları yeni sezonda yeni bölümlerde yer alacak İstanbul karakteri için hangi isimle anlaşıldığını merak ediyorlar.

İstanbul rolünü kim oynayacak?

5. Sezon ile ekranlarda olacak La Casa De Papel  dizisinin çekimleri devam ediyor. Özellikler dizi takipçiileri tarafından  merak edilen İstanbul karakterinin kimin canlandırılacağı konuşulmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un İstanbul karakterini mi oynayacak şeklinde sorular dizi hayranları tarafından merakla soruluyor. 

4 sezon boyunca dünya çapında büyük ilgi gören dizi yeni sezonda da isminden bahsettirecek görünüyor. Oyuncu kadrosuna yönelik henüz net bir isim bildirilmezken pek çok iddalar gündemde yer aldı. Dizide yeni karakterin İstanbul olacağı betlik kazandı fakat bu ismi kim oynacakhenüz netlik kazanmış değil.

La Casa De Papel ne zaman yayınlanacak?

Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak çekimlerine bir süre önce başlandığı bilgileri paylaşıldı. Dizi, 4. sezonda sona erecekti ancak profesör yeni bir açıklama yaparak 5. sezonun çekeileceğini aktardı.

Dizinin başrol karakterkerinden Miguel Angel Sivestre ve Patrick Criado'nun yeni sezonda olacağına dair iddialar var. Dizinin takipçileri yeni sezon için oldukça heyecanlı. Şimdiden dizideki İstanbul karakteri büyük bir heyecanla bekleniyor.


https://youtu.be/GZD8pBF9J2E



Son Güncelleme: 06.05.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelFragmanYeni Sezon
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