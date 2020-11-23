İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...

La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ mu oynayacak?

La casade papel dünyanın takip ettiği aynı zamanda çok sevilen bir o kadarda yeni sezonu merak edilen biz dizi olarak karşımıza gelmekte. 5. ve final sezonu yayınlanacak olan dizide Kıvanç Tatlıtuğun dahil olacağı gündem de çok ses getirmekte. Peki Kıvanç Tatlıtuğ La Casade Papel de rol alacak mı?

23 Kasım 2020 Pazartesi 22:10
La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ mu oynayacak?
Takip Et:

Dünyaca ünlü bir dizi olan La Casade Papel için heyecanla 5. Sezon beklenmekte. Şuan Gündemde ise 5. Sezonda ünlü Türk oyuncumuz Kıvanç Tatlıtuğ mu dahil olacak konusu tartışılmakta. Çok fazla ses getiren bu iddia Tatlıtuğ hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenmekte fakat Tatlıtuğ bu konuda hala bir açıklama yapmamakta.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen 5. Sezon ne zaman başlayacak merak konusu ve aynı zamanda bu sezon dizinin final yapacağı bilinmekte. Dizi çekimleri başladı ancak yayın tarihi ile alakalı hala kesin bir bilgi verilmedi.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?


İmkansız görünen ve bilinenden çok daha farklı planlanan bir soygun planını anlatan bu dizide prafesör lakaplı birisi Kraliyet Darphanesini soymak için farklı özellikleri olan fakat suç işlemek alanında uzmanlaşmış bir ekip toparlar. Daha sonra ekibi ile beraber 5 ay boyunca bir evde kalarak soygunun her aşamasının planını yaparlar. 5 ayın sonunda plan devreye girer ve artık 8 kişi bu muazzam plan için hazırdır. Soygunu yapan kişiler rehinelerinde bulunduğu darphaneye girerler fakat içerde işler tam olarak planladıkları gibi yürümez.

 

 

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 22:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LacasapapelKıvançtatlıtuğ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!

Popüler Haberler

2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ mu oynayacak?
7 Uyuyanlar hikayesi nedir? 7 Uyurlar nerededir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun reyting oranları
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 23 Kasım Pazartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatleri
Müge Anlı 23 Kasım Pazartesi bölümü tekrarı izle
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Hepsiburada efsane Cuma Black Cuma indirimli ürünler listesi
Yeni reform paketinde neler yer alıyor?
SGK covid-19 aşısını karşılayacak mı?
İŞKUR Kayıt belgesi nerden nasıl alınır?
Türk Telekom 20 GB yeni yıl kampanyası!
Cuma mesajları 227 Mart Cuma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
Masterchef Mehmet Şefin eline ne oldu? Mehmet Yalçınkaya’nın parmakları neden yok, nasıl bir kaza geçirdi?
Star Tv Yeni Bir Ev neden yok, bitti mi? Yeni Bir Ev neden final yaptı?
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Sars virüsü nedir? Sars bulaşıcı mı? Çin'de Sars alarmı
ATV Müge Anlı Makbule Sarı cinayeti çözüldü mü?
SARS Cov 2 nedir? SARS virüsü hangi dönemlerde, ne kadar sürdü, nasıl bitti? SARS Cov 2 virüsü nasıl bulaşır?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? TRT ile Kaç sezonluk sözleşme imzalandı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.