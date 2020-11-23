La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ mu oynayacak?

Dünyaca ünlü bir dizi olan La Casade Papel için heyecanla 5. Sezon beklenmekte. Şuan Gündemde ise 5. Sezonda ünlü Türk oyuncumuz Kıvanç Tatlıtuğ mu dahil olacak konusu tartışılmakta. Çok fazla ses getiren bu iddia Tatlıtuğ hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenmekte fakat Tatlıtuğ bu konuda hala bir açıklama yapmamakta.
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen 5. Sezon ne zaman başlayacak merak konusu ve aynı zamanda bu sezon dizinin final yapacağı bilinmekte. Dizi çekimleri başladı ancak yayın tarihi ile alakalı hala kesin bir bilgi verilmedi.
LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?
Son Güncelleme: 23.11.2020 22:10