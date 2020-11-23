La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ mu oynayacak?

Dünyaca ünlü bir dizi olan La Casade Papel için heyecanla 5. Sezon beklenmekte. Şuan Gündemde ise 5. Sezonda ünlü Türk oyuncumuz Kıvanç Tatlıtuğ mu dahil olacak konusu tartışılmakta. Çok fazla ses getiren bu iddia Tatlıtuğ hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenmekte fakat Tatlıtuğ bu konuda hala bir açıklama yapmamakta.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen 5. Sezon ne zaman başlayacak merak konusu ve aynı zamanda bu sezon dizinin final yapacağı bilinmekte. Dizi çekimleri başladı ancak yayın tarihi ile alakalı hala kesin bir bilgi verilmedi.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

İmkansız görünen ve bilinenden çok daha farklı planlanan bir soygun planını anlatan bu dizide prafesör lakaplı birisi Kraliyet Darphanesini soymak için farklı özellikleri olan fakat suç işlemek alanında uzmanlaşmış bir ekip toparlar. Daha sonra ekibi ile beraber 5 ay boyunca bir evde kalarak soygunun her aşamasının planını yaparlar. 5 ayın sonunda plan devreye girer ve artık 8 kişi bu muazzam plan için hazırdır. Soygunu yapan kişiler rehinelerinde bulunduğu darphaneye girerler fakat içerde işler tam olarak planladıkları gibi yürümez.