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La Casa de Papel 5. sezon'da İstanbul karakteri olacak mı?

Netflix’te yayınlanan dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel 5.sezonunun yayın tarihi belli oldu. Birçok izleyici dizinin beşinci sezonunda İstanbul karakterinin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 'La Casa de Papel 5. sezon'da İstanbul karakteri olacak mı?' sorusunun yanıtını ve dizinini beşinci sezon fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:37
La Casa de Papel 5. sezon'da İstanbul karakteri olacak mı?
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Dijital platform Netflix’te yayınlanan İspanya yapımı dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel hayranları heyecanla bekledikleri dizinin final sezonu olan beşinci sezonunun yayın tarihi belli oldu.

La Casa de Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel dizisinin beşinci sezonunun birinci kısmı 3 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak. İkinci kısmıysa 3 Aralık 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

La Casa de Papel 5.sezon fragmanı

La Casa de Papel 5.sezonunda İstanbul karakteri olacak mı?

Geçtiğimiz sene dizinin beşinci sezonu için ortaya atılan iddialarından en dikkat çekeni İstanbul karakterinin diziye dahil olacağıydı. Hatta dizide İstanbul karakterini ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı öne sürülmüştü. Dizinin yeni sezon fragmanından da anlaşılacağı üzere bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmış oldu.


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:37
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