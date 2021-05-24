La Casa de Papel 5. sezon'da İstanbul karakteri olacak mı?

Dijital platform Netflix’te yayınlanan İspanya yapımı dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel hayranları heyecanla bekledikleri dizinin final sezonu olan beşinci sezonunun yayın tarihi belli oldu.

La Casa de Papel 5.sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel 5.sezon fragmanı

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel dizisinin beşinci sezonunun birinci kısmı 3 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak. İkinci kısmıysa 3 Aralık 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

La Casa de Papel 5.sezonunda İstanbul karakteri olacak mı?

Geçtiğimiz sene dizinin beşinci sezonu için ortaya atılan iddialarından en dikkat çekeni İstanbul karakterinin diziye dahil olacağıydı. Hatta dizide İstanbul karakterini ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı öne sürülmüştü. Dizinin yeni sezon fragmanından da anlaşılacağı üzere bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmış oldu.