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La Casa De Papel 5. sezona hangi Türk yıldız dahil olacak? Netflix’te Türk oyuncu belli oldu

Netflix'in sevilen hırsızlık dizisi La Casa De Papel ile ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. Pek çok kişi tarafından paylaşılan iddialara göre La Casa De Papel'in 5. sezonunda dizide olması beklenen Türk oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. La Casa de Papel hayranları ise Kıvanç Tatlıtuğ'un hangi rolde olacağını araştırmaya başladı.

22 Ekim 2020 Perşembe 23:02
La Casa De Papel 5. sezona hangi Türk yıldız dahil olacak? Netflix’te Türk oyuncu belli oldu
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Netflix’in son zamanlarda en sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen ve dünya çapında büyük hayranları bulunan La Casa De Papel dizisine bir Türk oyuncu katıldı iddiaları gündemden düşmüyor. Yapılan açıklamalarda 5. Sezon çekimlerine başlanan dizi için Kıvanç Tatlıtuğ’un İspanya’ya gideceği belirtiliyor.

Çekimler için İspanya’ya gitmesi beklenen Tatlıtuğ’un dizide oynaması halinde rekorları alt üst edeceği düşünülüyor. Netflix’in hırsızlık dizisi La Casa De Papel’de Kıvanç Tatlıtuğ çılgınlığı yaşanmaya devam ediyor.


Türk bir oyuncunun diziye katılması beklenirken geçtiğimiz sezonda Nesrin Cevadzade’nin diziye katılacağı söylentileri yerini bulmamıştı. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ’un La Casa De Papel oyuncu kadrosuna katılacağı ile ilgili ortaya atılan iddialar günden güne büyümeye ve dikkat çekmeye devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ La Casa De Papel 5. Sezonunda olacak

Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado’nun 5. sezonda diziye katılacağı kesinleşirken birde Türk oyuncunun diziye katılması bekleniyor. Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado’nun dizide hangi karakterleri canlandıracağı daha belli olmazken İspanyol dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un olacağı belirtildi. Aynı zamanda devam eden süreçte Oğulcan Güzeller’in de diziye katılacağı böylece dizide 2 Türk oyuncunun birden olacağı belirtildi.

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman başlayacak?

4 sezonluk serüveni tamamlayan La Casa De Papel’in 5. Sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda yapılan araştırmalar devam ediyor. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre 5. Sezon final bölümü olacak denilirken dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve ne zaman vizyona gireceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

27 Ekim 1983 yılında Adana’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu kariyerine ilk olarak manken ve model olarak başlamıştır. Amerikalılar Karadeniz’de ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde ilk defa kamera karşısına geçen Tatlıtuğ gösterdiği performans sonrasında dizilerde ve filmlerde boy göstermeye devam etmiştir. Daha sonrasında ise Gümüş, Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Acemi Cadı ve Ezel dizilerinde rol alarak başarısını devam ettirmiştir.



Son Güncelleme: 22.10.2020 23:02
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NetflixLa Casa De PapelKıvanç Tatlıtuğ5. Sezon
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