La Casa de Papel 5. sezon sezonda İstanbul olacak mı? Netflix LCDP yeni sezon ne zaman?

Netflix’in fenomen yapımlarından birisi haline gelen 5. Sezonu merakla beklenen La Casa De Papel dizisinin yeni sezonunda İstanbul karakterinin olup olmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde Nesrin Cavadzade ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dizi kadrosuna dahil olacağı açıklansa da dizi yapımcıları tarafından konu ile ilgili net açıklama yapılmamıştı.

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman?

La Casa De Papel 5. Sezonda İstanbul var mı?

Dizinin 5. Bölümünün 2021’in ortalarında vizyona girmesi beklenirken pandemi nedeniyle dizinin yayın tarihinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Netflix tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte pandemi nedeniyle dizi çekimlerinin ertelendiği ve yeni sezonun 2022 yılında vizyona gireceği açıklandı.

Oyuncuları arasında Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Maria Pedraza, Darko Perić ve Kiti Mánver gibi önemli isimlerin yer aldığı La Casa De Papel dizisinin yeni sezonunda Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri ve Fenanda Cayo yer alacağı açıklandı.

Dizinin oyuncularına verilen isimlerde Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimleri yer alırken İstanbul’un da kadroya dahil edilip edilmeyeceği ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.