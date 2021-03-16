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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı ne zaman çıkacak?

Netflix’in en başarılı yapımlarından biri olan La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu merakla bekleniyor. Özellikle ilk sezonuyla büyük ilgi gören dizi, 5. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin takipçilerinin en merak ettiği soru ise dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı konusu. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

16 Mart 2021 Salı 18:27
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı ne zaman çıkacak?
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Netflix’te yayınlanan ve özellikle ilk sezonuyla büyük ilgi gören La Casa De Papel dizisi, 5. sezonu ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Hem konusu ile hem de dizide yer alan karakterler ile dikkat çeken La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu merakla bekleniyor. İspanya Kraliyet Darphanesini soymakla işe başlayan ekibin dahice planı, dizinin takipçileri ekranlara kilitlerken, geri kalan 4 sezon da birbirinden heyecanlı bölümlere sahne olmuştu. Şimdi ise merak edilen tek konu, dizinin 5. sezonunun geleceği tarih. Aynı zamanda dizinin fragmanı da merakla bekleniyor.

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

Büyük bir ilgiyle takip edilen La Casa De Papel dizisinin 5. sezonunun yayınlanacağı tarih henüz kesinleşmiş değil. Ancak yakın bir zamanda dizinin 5. sezonunun, izleyiciler ile buluşacağı tahmin ediliyor.

La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel dizisinin 5. sezon fragmanı da henüz yayınlanmış değil. Ancak dizinin resmi sosyal medya hesabından ‘Soygun sona eriyor.’ paylaşımı yapıldı.

5. sezonda neler olacak?

5. sezonda Profesör ve ekibi tarafından yapılan soygunun sona ereceği tahmin ediliyor. Dizinin sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım da bu tahmini doğruluyor. Dizinin 5. sezon ile ilgili final yapacağı iddia edilmiş olsa da, bu konu ile ilgili de henüz net bir bilgi yok. Dizide Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituno’da bu konuyla ilgili, dizinin şu an için sona ermesinin doğru bir karar olacağını ancak ilerde 6. sezonun tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti.

La Casa De Papel dizisinin konusu

İspanya Kraliyet Darphanesini soymak için plan yapan Profesör, sekiz hırsız ile birlikte darphaneyi soymak için girişimde bulunur. Sekiz hırsızın darphaneye girmesiyle birlikte soygun başlamış olur. Sekiz hırsınız, rehinelerle birlikte kendilerini darphaneye kilitlemesi, soygunun en önemli noktasıdır. Profesör ise ekibini dışardan kontrol etmekte ve yönlendirmektedir. 5. sezonu ile Netflix’te yayınlanacak olan dizi, heyecanla beklenmektedir. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmazken, yakın bir zamanda dizinin yeni sezonunun Netflix’te yerini alacağı tahmin edilmektedir.



Son Güncelleme: 16.03.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelLcdpNetflix
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