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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP yeni sezon çekimleri tamamlandı

Netflix La Casa De Papel izleyenler tarafından beğenilerek takip edilmektedir. İzlenme rekoru kıran La Casa De Papel dizisinin 5. sezon çekimleri tamamlandı. İzleyiciler tarafından 5.sezon merak edilmektedir. Peki 5.seozn ne zaman yayınlanacak? Merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır...

14 Mayıs 2021 Cuma 18:44
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP yeni sezon çekimleri tamamlandı
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La Casa De Papel 5.sezon tamamlandı

Netflix yer alan ‘La Casa De Papel’ beğenilerek takip edilmektedir. Dizinin 5.sezonu tamamlandı. İzlenilme rekoru kıran dizinin 5.sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 18:44
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Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelNetflixDizi5.sezon
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