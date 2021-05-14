La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? LCDP yeni sezon çekimleri tamamlandı
Netflix La Casa De Papel izleyenler tarafından beğenilerek takip edilmektedir. İzlenme rekoru kıran La Casa De Papel dizisinin 5. sezon çekimleri tamamlandı. İzleyiciler tarafından 5.sezon merak edilmektedir. Peki 5.seozn ne zaman yayınlanacak? Merak ettikleriniz haberimizde yer almaktadır...
14 Mayıs 2021 Cuma 18:44
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La Casa De Papel 5.sezon tamamlandı
Netflix yer alan ‘La Casa De Papel’ beğenilerek takip edilmektedir. Dizinin 5.sezonu tamamlandı. İzlenilme rekoru kıran dizinin 5.sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
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