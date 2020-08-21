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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 21 Ağustos 2020 Cuma günü basına aktarılmaya devam ediyor. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? haberi güncel ayrıntılarını Ağustos 21 Cuma günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 08:04
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
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Yayınlandığı ilk sezon itibari ile dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve çok büyük sayıda hayranı olan La Casa De Papel dizisi hakkında son sezon paylaşımları görenleri heyecanlandırdı. La Casa De Papel için Netflix Türkiye’den yapılan Kısım 5: Soygun Sona Eriyor paylaşımı yapıldıktan sonra pek çok dizi hayranı yeni sezonun ne zaman geleceği hakkında intenete başvurmaya başladı.


2017 yılında izleyici karşısına çıkan İspanyol yapımlı La Casa De Papel dizisi 4. Sezonu ile birlikte dünya genelinde büyük bir sükse yaptı. Dizi hayranları 5. Sezonu beklerken Netflix tarafından beklenen paylaşım yapıldı.

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Alex Pina’nın kaleminden çıkan La Casa De Papel dizisi hakkında 5. Sezon ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.  Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño isimlerinin oyunculuğu yaptığı dizide yeni Sezon fragmanının ise çok geçmeden yayınlanır gözü ile bakılıyor.

Netflix Twitter üzerinden La Casa De Papel paylaşımı yaptı

La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “El atraco llega a su fin” (soygun sona eriyor) açıklaması yapıldı. Netflix Türkiye’nin paylaşımı sonrasında La Casa De Papel ülke gündeminde birinci sırayı aldı.




Son Güncelleme: 21.08.2020 08:04
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samet 2020-08-13 11:31:45

la case de papel bitmiyor sadece 5 kısımda soygun bittiyor yani dizi devam edecek

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melisa 2020-08-14 12:17:20 @samet

araştırabilirsin 5.sezon final sezonu

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