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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon final sezonu mu olacak?

Netflix'in çok sevilen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ve yeni sezonun final sezonu mu olacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Netflix Türkiye, yaptığı paylaşım ile tartışmalara son noktayı koydu.

01 Aralık 2020 Salı 21:25
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon final sezonu mu olacak?
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Netflix’in nefes kesen dizisi La Casa De Papel’in final sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizide profesör planını gerçekleştirmek için polisi yönlendirirken, bu sırada sekiz hırsızın kendilerini rehinelerle birlikte İspanya Kraliyet Darphanesine kilitlemesiyle başlayan olaylar silsilesi anlatılıyor. 4 sezonu büyük bir heyecanla izlenen La Casa De Papel’in 5.sezonu ile final yapacağı kesinleşti.

Final sezonu haberi Netflix Türkiye resmi hesabından paylaşılarak ‘’Kesin bilgi: Final sezonu yakında’’ notu düşüldü.

La Casa De Papel 5.sezon ne zaman?

La Casa De Papel 5.sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Final sezonu olacak 5.sezonun tarihi açıklandığında içeriğimize eklenecektir. Bunun yanında La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından İspanyolca ‘’El atraco llega a su fin’’ (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.

Yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor?

La Casa De Papel’in 5.sezonunda Profesör ve ekibinin imkansız gibi görünen bir soygunu tamamlaması bekleniyor. Dizinin ilk sezonunda bir polis memuru olan ancak sonradan taraf değiştirerek ‘’Lizbon’’ ismiyle ekibe katılan Itziar Ituno da dizinin hayranları gibi final kararından üzüntü duyduğunu belirtiyor.

Başarılı oyuncu La Casa De Papel ile ilgili yaptığı açıklamada, dizinin hikayesinin 5.sezonda bitmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, gelecekte yeniden çekilebileceğinin sinyallerini verdi. Dizinin hikayesinin yorucu bir hale gelmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta kalmasını savunan Ituno, çekimlerin son gününde çok ağlayacaklarını ifade etti.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 21:25
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Anahtar Kelimeler:
La Casa De PapelNetflixFinal5.sezon
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