La Casa De Papel 5. sezon ne zaman, yayın tarihi belli mi?

Tüm dünyada büyük ilgi gören suç ve gerilim dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonu için gözler Netflix'de. İlk sezonuyla dünyada büyük yankı uyandıran ve beğeni toplayan İspanya dizisi La Casa De Papel, 3 ve 4. sezonla final yapmıştı. Diziyi takip edenler La Casa De Papel 5. sezonuna dair sorular sormaya başladı. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak işte detaylar...

La Casa De Papel 5. sezonun tarihi belli olmadı fakat Netflix, platformuna dizinin finali ile ilgili "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" şeklinde başlık ekledi.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlamadı. Ancak dizinin twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İspanyolca "El atraco LLega a sun finé (Soygun sona eriyor)" tweeti yer aldı.

5. SEZONDA NELER OLACAK?

La Casa De Papel 5. sezonunda Profesör ve soygun ekibinin gerçekleşmesi mümkün olmayacak gibi görünen soygunu tamamlamaları bekleniyor.

Raquel Murillo adlı polis amirini canlandıran Itziar Ituño'nun daha sonra "Lizbon" ismiyle soygun ekibine katılmasıyla dizinin hayranları gibi La Casa De Papel'in nasıl biteceğine karşın merak ve üzüntüsünü dile getiriyor. Verdiği röportajda da 6. sezon için çekilme ihtimalini de tam anlamıyla ihtimal dışı bırakmadı. Ünlü oyuncu verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi: "Bence La Casa de Papel'in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir? Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim. Mekana, geçmişe ve özellikle ekibe duyduğunuz sevgiye alışırsınız. Bu başladığımızdan bu yana dev bir macera oldu ve sanırım çekimlerin son gününde çok ağlayacağız."

LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

Bir suç ustası olan Profesör'ün etrafında topladığı soygun ekibi ile İspanya Kraliyet Darphanesine girerek, planladıkları soygun işini ustalıkla uygulamasını ve bu esnada rehineler ile yaşanan gerilim dolu anları konu edinir.

Dizi Akex Pina tarafından yaratılmış ve tek bir sezondan olması plankanmıştı. 15 bölümlük olarak yayına başlayan dizi 2 Mayısıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı olan Antena 3'te yayınlamanya başladı. Daha sonra Netflix dizinin haklarını satın alıncadiziyi 22 bölüme bölerek iki sezona ayırdı. İlk sezonu 20 Aralık 2017'de ve ikinci sezonu 6 Nisan 2018'de yayınlayan Netflix, dizinin bütçesinde artış yaparak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 3. sezon 8 bölüm şeklinde 19 Temmuz 2019'da yayınlandı. 4. sezon da 8 bölüm şeklinde 4 Nisan 2020'de yayınlandı.