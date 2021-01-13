İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...

La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?

Dünyada ve Türkiye'de çok fazla hayran kitlesi bulunan La Casa De Papel ile ilgili bir paylaşım daha yapıldı. Paylaşımda dizinin 5. sezon tarihi belirtilirken hayranlar, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa De Papel yeni sezon tarihi belli oldu mu? soruları araştırılmaya başlandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:02
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?
Takip Et:

Online dizi izleme platformu olan Netflix’in dünyada büyük ses getiren yapımlarından bir tanesi olan La Casa De Papel’in 5. Sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgi ile takip edilen ve Türkiye’de çok büyük bir hayran kitlesi olan La Casa De Papel’in 5. Sezonu ile ilgili ilk açıklamalar geldi.

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman başlayacak?

Alex Pina’nın senaristliğini yaptığı La Casa De Papel’in 5.sezon başlangıç tarihi olarak yapılan açıklamalarda 2021’in 2. Yarısı denildi. La Casa De Papel resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 2021’in 2. Yarısı yazarken paylaşım kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

La Casa De Papel konusu nedir?

İspanya yapımlı bir soygun dizisi olan La Casa De Papel ilk defa 2 Mayısıs 2017’de 15 bölümlük sezonu ile yayınlanmıştır. 2017’nin sonlarında Netflix tarafından hakları satın alınan dizi 22 bölümlük 2 sezonu ile 20 Aralık 2017’de yayınlanmaya devam etmiştir. Bütçesi arttırılarak yeni bölüm ve sezonları çekilmeye devam eden La Casa De Papel 19 Temmuz 2019’da yayınlanan 3. Bölümü ile dikkat çekmiş ve dizi 3 Nisan 2020’de ki 4. Kısımı ile hayranları ile buluşmuştur.



Son Güncelleme: 13.01.2021 14:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel5. SezonNetflixNe Zaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı

Popüler Haberler

Rüyada ev taşıma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Bakaya ve yoklama kaçağı pasaport başvurusu yapabilir mi, pasaport alabilir mi?
La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?
Survivor Reşat neden yok, elendi mi?
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri Kimdir? Yağmur Öztürk dizideki rolü ve hayatı
Celp grupları neye göre belirlenir? Celp 1-2 nedir?
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisine katılan Ege Semih Erken kimdir? Cenk karakteri kimdir?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Süper Lig 16. hafta maç tarihleri
Şehirler arası seyahat izin belgesi nereden, nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi almalı?
2020 radar cezaların ne kadardır? Yerleşim yeri içinde ve şehirler arası yollarda güncel radar cezası miktarları
Halk TV’de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset hangi kanalda yayınlanacak?
Korucu Alımı İçin İlan Yayımlandı! 2019 Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Şartları ve Detayları
E-Devlet sınıflandırma ve tertibat bekliyor anlamı nedir, ne demektir?
cep telefonu imei sorgulama nerden, nasıl yapılır? Cep Telefonu IMEI numarasının gizli tutulmasının önemi nedir?
İnternetten ptt kart şifre alma ve ptt kart şifre bloke kaldırma
Dilekçe nasıl yazılır, nelere dikkat edilir? Dilekçe örneği ve yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar
Aile hekiminden e-nabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifremi unuttum
Acemi Anneler dizi oyuncusu Nil kimdir? Merve Üçer hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.