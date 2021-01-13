La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? 2021 Netflix La Casa de Papel yeni sezonu tarihi belli oldu mu?

Online dizi izleme platformu olan Netflix’in dünyada büyük ses getiren yapımlarından bir tanesi olan La Casa De Papel’in 5. Sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgi ile takip edilen ve Türkiye’de çok büyük bir hayran kitlesi olan La Casa De Papel’in 5. Sezonu ile ilgili ilk açıklamalar geldi.

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman başlayacak?

Alex Pina’nın senaristliğini yaptığı La Casa De Papel’in 5.sezon başlangıç tarihi olarak yapılan açıklamalarda 2021’in 2. Yarısı denildi. La Casa De Papel resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 2021’in 2. Yarısı yazarken paylaşım kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

El atraco llega a su fin. #LaCasaDePapel5 pic.twitter.com/D3s3uE5CHD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) Temmuz 31, 2020

La Casa De Papel konusu nedir?

İspanya yapımlı bir soygun dizisi olan La Casa De Papel ilk defa 2 Mayısıs 2017’de 15 bölümlük sezonu ile yayınlanmıştır. 2017’nin sonlarında Netflix tarafından hakları satın alınan dizi 22 bölümlük 2 sezonu ile 20 Aralık 2017’de yayınlanmaya devam etmiştir. Bütçesi arttırılarak yeni bölüm ve sezonları çekilmeye devam eden La Casa De Papel 19 Temmuz 2019’da yayınlanan 3. Bölümü ile dikkat çekmiş ve dizi 3 Nisan 2020’de ki 4. Kısımı ile hayranları ile buluşmuştur.