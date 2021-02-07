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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş

La Casa De Papel 5. sezonu ne zaman ekranlarda olacak? Sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Netflix dijital platformunun başarılı dizileri arasında bulunan İspanyol dizisi La Casa De Papel hakkında yeni söylentiler atılmaya devam ediyor. Yayınlanan ilk 4 sezonuyla isminden bahsettiren dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayında olacağıysa merak edilen konular arasında yerini aldı.

07 Şubat 2021 Pazar 21:25
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş
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La Casa De Papel dizisinin yeni sezonunun tarihi belli oldu mu? Sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Netflix platformunun gözde yapımı La Casa De Papel dizisinin yeni sezon tarihi için geri sayım başladı. Dizide rol alan oyuncular sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sevenleri, La Casa De Papel'in yayın tarihi için Netflix’ten gelecek açıklamaları bekliyor.

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

La Casa De Papel 5. sezon tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Netflix platformunda La Casa De Papel ekranında final bölümü hakkında "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" ifadeleri yer alıyor.

Profesör'den La Casa De Papel yeni sezon paylaşımı!

La Casa De Papel yeni sezonun yayınlanacağı tarihi daha netlik kazanmadı ancak bilindiği gibi 5. sezonun final sezonu olacağı Netflix tarafından açıklanmıştı. "Kesin Bilgi: Final Sezonu Yakında" başlığıyla La Casa De Papel yeni sezonun final olduğu da belli oldu.

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

La Casa De Papel 5. Sezonun ne zaman yayında olacağı daha belli değil. Ancak Netflix platformunda La Casa De Papel ekranında final bölümü hakkında "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" ifadeleri yer alıyor.

La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon fragmanı halen ekranlara gelmedi. La Casa De Papel'e ait olan resmi Twitter hesabıyla İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) gönderisi paylaşıldı.

Yeni sezonda neler olacak?

La Casa de Papel'in merak içerisinde beklenilen 5. sezonunun Alvaro Morte'nin hayat verdiği Profesör ve soygun ekibi birçok açıdan imkansıza yakın olan soygunu sonunda bitirmesi düşünülüyor.

La Casa De Papel konusu nedir?

Bir suç dehası planlarını hayata geçirmek için polisi ustaca yönlendirirken sekiz hırsız, rehineleri alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitlemektedir.

Álex Pina'nın yarattığı televizyon dizisi iki bölüme ayrılmış tek bir sezondan oluşacak şekilde planlandı. 15 bölümlük dizi ilk olarak 2 Mayısıs 2017 - 23 Kasım 2017 tarihleri ​​arasında İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayınlandı. 2017'nin sonlarında Netflix, dizinin dünya çapında dijital yayın haklarını aldı.

Diziyi 22 daha kısa bölüme ayıran Netflix, ilk bölümü 20 Aralık 2017'de ve ikincisini 6 Nisan 2018'de yayınladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini önemli ölçüde artıran 16 yeni bölüm sipariş etti. 8 bölümden oluşan üçüncü bölüm 19 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandı. 8 bölümden oluşan 4. bölüm 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlandı.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 21:25
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La Casa De PapelNetflix
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