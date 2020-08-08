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La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?

Cumartesi günü sitemizde yer verdiğimiz La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ağustos 8 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:29
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
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Yayınlandığı ilk sezon itibari ile dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve çok büyük sayıda hayranı olan La Casa De Papel dizisi hakkında son sezon paylaşımları görenleri heyecanlandırdı. La Casa De Papel için Netflix Türkiye’den yapılan Kısım 5: Soygun Sona Eriyor paylaşımı yapıldıktan sonra pek çok dizi hayranı yeni sezonun ne zaman geleceği hakkında intenete başvurmaya başladı.

2017 yılında izleyici karşısına çıkan İspanyol yapımlı La Casa De Papel dizisi 4. Sezonu ile birlikte dünya genelinde büyük bir sükse yaptı. Dizi hayranları 5. Sezonu beklerken Netflix tarafından beklenen paylaşım yapıldı.

La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak?


Alex Pina’nın kaleminden çıkan La Casa De Papel dizisi hakkında 5. Sezon ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.  Úrsula Corberó,Álvaro Morte,Itziar Ituño isimlerinin oyunculuğu yaptığı dizide yeni Sezon fragmanının ise çok geçmeden yayınlanır gözü ile bakılıyor.

Netflix Twitter üzerinden La Casa De Papel paylaşımı yaptı

La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “El atraco llega a su fin” (soygun sona eriyor) açıklaması yapıldı. Netflix Türkiye’nin paylaşımı sonrasında La Casa De Papel ülke gündeminde birinci sırayı aldı.

 



Son Güncelleme: 08.08.2020 19:29
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