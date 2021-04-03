La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? Netflix LCDP yeni sezon ne zaman çıkacak?

Dünya çapında herkesin merakla beklediği suç serisi La Casa De Papel’in 5. Sezonun ne zaman yayınlanacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor. Herkes La Casa De Papel’in 5. Sezonunun ne zaman başlayacağıyla beraber 5. Sezonun başlayıp başlamayacağını merakla araştırıyorlar.

La Casa De Papel 5. Sezon başlayacak mı?

İlk yayın tarihi 2017 yılı olan ve dünya çapında herkes tarafından merak ve heyecanla takip edilerek izlenen oldukça geniş bir kitleye sahip olan La Casa De Papel’in 5. Sezonunun ne zaman geleceği izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor.’te yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. Sezonunu merakla bekleyen izleyici kitlesi 5.sezonun ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

Başrollerinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ve Türkiye'de genelinde büyük ilgi ve merakla izlenen dizi olan La Casa De Papel'in yayın tarihi hakkında henüz yapımcılar ve Netflix tarafından bilgi verilmedi. Netflix Türkiye'nin 20 Eylül 2020'de Twitter hesabından Álvaro Morte'nin (profesör) fotoğrafını paylaşarak, "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" notunu düşerek başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.