İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? Netflix LCDP yeni sezon ne zaman çıkacak?

La Casa De Papel 5. sezon yayınlanacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen La Casa De Papel dizisinin 5. sezonunun başlayıp başlamayacağı ve ne zaman başlayacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor. İşte La Casa De Papel 5. sezon hakkında detaylar...

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:45
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? Netflix LCDP yeni sezon ne zaman çıkacak?
Takip Et:

Dünya çapında herkesin merakla beklediği suç serisi La Casa De Papel’in 5. Sezonun ne zaman yayınlanacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor. Herkes La Casa De Papel’in 5. Sezonunun ne zaman başlayacağıyla beraber 5. Sezonun başlayıp başlamayacağını merakla araştırıyorlar.

La Casa De Papel 5. Sezon başlayacak mı?

İlk yayın tarihi 2017 yılı olan ve dünya çapında herkes tarafından merak ve heyecanla  takip edilerek izlenen oldukça geniş bir kitleye sahip olan La Casa De Papel’in 5. Sezonunun ne zaman geleceği izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Netflix’te yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5. Sezonunu merakla bekleyen izleyici kitlesi 5.sezonun ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

Başrollerinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ve Türkiye'de genelinde büyük ilgi ve merakla izlenen dizi olan  La Casa De Papel'in yayın tarihi hakkında henüz yapımcılar ve Netflix tarafından bilgi verilmedi. Netflix Türkiye'nin 20 Eylül 2020'de Twitter hesabından Álvaro Morte'nin (profesör) fotoğrafını paylaşarak, "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" notunu düşerek başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.



Son Güncelleme: 03.04.2021 12:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel 5. SezonLa Casa De PapelNetflixNetflix Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo final tarihi belli oldu mu? Show TV Ramo ne zaman final yapacak?
Ramo final tarihi belli oldu mu? Show TV Ramo ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramo final tarihi belli oldu mu? Show TV Ramo ne zaman final yapacak?
TJK 1 Nisan 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
La Casa De Papel 5. sezon başlıyor mu? Netflix LCDP yeni sezon ne zaman çıkacak?
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
SGK cenaze yardımı şartları nelerdir? 2021 Sgk cenaze masrafları nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
YouTube kanal değeri nasıl belirlenir? 2021 Youtube kanal alıp satarken nelere dikkat edilmeli?
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen nasıl olunur?
ATV yeni dizisi Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı çekim mekanları belli oldu
2021 yaşlılık maaşı başvuru şartları nelerdir? 65 yaş aylığı alma şartları nelerdir?
Survivor 2021 59. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Kefaret dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
SGK hangi şartlarda askerlik borçlanması yapılır? 2021 kaç gün askerlik borçlanması yapabilirim?
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
PTT çağrı merkezi neden aranmıyor? 2021 PTT müşteri hizmetlerine direk bağlanma
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Çev eğitim için ne kadar burs veriyor? 2021 ÇEV bursu kaç tl?
Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.