Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programını söylediği türküler ile renklendiren Erdal Erzincan’ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın konuğu Erdal Erzincan kim? Erdal Erzincan kaç yaşında, nereli?

Erdal Erzincan kim?

Erdal Erzincan, 1971 yılı Erzurum doğumludur. Küçüklüğünden beri yaşamış olduğu bölgenin folklörünü gözlemlemiş ve daha küçük yaşlarda iken bağlama ile tanışmıştır. 1985 senesinde Arif Sağ Müzik Kursu’nda ders almaya başlamıştır. 1989 senesinde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’ne girmiş ve aynı zamanda ‘Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği’ (Şelpe) hakkında araştırma yapmaya başlamıştır. Üniversiteyi bitirme tezini de; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığı ile yapmıştır.

1994 senesinde hazırladığı Töre adındaki ilk sola albümünün ardından; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal), Al Mendil, Kervan, Giriftar (Enstrümantal) adlı albümleri hazırlamıştır.

Erzincan, aynı zamanda; Tolga Sağ, İsmail Özden, Yılmaz Çelik, Muharrem Temiz ile beraber Türküler Sevdamızdır ismi ile 3 albüm hazırlamıştır.

2004 senesinde Viyana’da; Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in desteği ile, Wiener Konzerthaus’ta Russell McGregor yönetiminde olan Ambassade Senfoni Orkestrası ile beraber bir konser vermiştir.

“Classic Cem” adı ile gerçekleşmiş olan bu konser aynı zamanda Hollanda’da 2 ayrı orkestra ile sahnelenmiştir.

2004 senesinde öğrencilerinin yer aldığı yirmi beş kişilik bağlama orkestrası ile yurt içinde çeşitli konserler vermiştir.

İranlı Kemança sanatçısı olan Kayhan Kalhor ile hazırlamış olduğu enstrümantal albüm ECM Records tarafından The Wind adı ile yurt dışı ve Türkiye’de yayımlanmıştır.

Kayhan Kalhor ile beraber Türkiye ve Avrupa’nın dışında, World Music Institute tarafından düzenlenmiş olan tune dahilinde Amerika ve Kanada’da da konserler vermişlerdir.

10 yıldan fazla bir süredir, kendi ismini taşıyan müzik kursunda eğitim veriyor ve aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da bilgileri ile deneyimlerini öğrencileri ile paylaşmayı sürdürüyor.

Erzincan, kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evlidir ve çiftin 1 tane çocukları vardır.

Mercan Erzincan kim?

1976 yılında dünyaya gelen sanatçı Mercan Erzincan kendisi gibi sanatçı olan Erdal Erzincan ile evlidir. Çiftin bu evlilikten bir çocukları vardır. Mercan Erzincan aslen Sivas Divriği’lidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim Bölümü’nde başladığı eğitim hayatını Temel Bilimler Bölümü’nden mezun olarak tamamlamıştır. Erzincan, üniversite eğitiminden sonra Haliç Üniversitesi’nde yüksek lisansını yapmıştır. İlk albümünü 1988 yılında Alican Ağıt ile tamamlamıştır. Bu albümden sonra; Düşlerim Yol Alır, Mihman ve Seyir adlı albümlerini müzik piyasasıyla buluşturmuştur.

2002 yılında Radyo Barış, 2003 senesinde Cem Radyo, 2007 senesinde de Düzgün TV’de Türk Halk Müziği programlarını hazırlamış ve sunmuş.

2009 yılında Yunanistan Girit Adası’nda Labyrinth Musical Workshop’a Türk Halk Müziği Repertuar hocası olarak katılım sağlamıştır. 1994 senesinde başlamış olduğu Bağlama ve Türk Halk Müziği repertuarı eğitmenliğini Erdal Erzincan Müzik Merkezi ile 2010’dan bu yana aktif bir şekilde halen Nazım Hikmet Akademisi’nde devam ettirmektedir.

Aynı zamanda, Kırk Yamalı Bohça adlı Kadın Müzisyenler grubunda üç yıl kadar bulunmuş, yurtdışı ile yurtiçi birçok konsere katılmıştır.