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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle

Star TV’nin yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 4.yeni bölümüyle 7 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Volkan Konak’ın sunduğu programda bu hafta konuk olacak isim merak edilirken izleyiciler Kuzeyin Oğlu Volkan Konak son bölüm tek parça canlı izleme ekranını araştırıyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:04
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
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Karadeniz müziğinin efsane ismi Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yıllar sonra ekranlara Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programıyla döndü. İlk üç bölümüyle izleyicilerden tam not alan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında her hafta birbirinden değerli isimler konuk olarak katılıyor.

Değerli konukları ve Volkan Konak’ın seslendirdiği şarkılarla her hafta Cuma günü kulakların pası siliniyor. Poll Production ve Global Medya ortak yapımı olarak hazırlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konukları da merak ediliyordu.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak canlı izle yeni bölüm tek parça ve full HD kalitede 7 Mayıs 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de Star TV ekranlarından yayınlanacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 4.bölüm izlemek için tıklayınız.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7 Mayıs konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının 7 Mayıs 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde konuklar açıklandı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde pop müziğin sevilen ismi Berkay ile fantezi müziğin sevilen ismi Kibariye konuk olarak yer alacak.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
Star TvKuzeyin OğluVolkan Konak
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