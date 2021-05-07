Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle

Karadeniz müziğinin efsane ismi Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yıllar sonra ekranlara Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programıyla döndü. İlk üç bölümüyle izleyicilerden tam not alan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında her hafta birbirinden değerli isimler konuk olarak katılıyor.

Değerli konukları ve Volkan Konak’ın seslendirdiği şarkılarla her hafta Cuma günü kulakların pası siliniyor. Poll Production ve Global Medya ortak yapımı olarak hazırlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konukları da merak ediliyordu.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak canlı izle yeni bölüm tek parça ve full HD kalitede 7 Mayıs 2021 Cuma akşamı saat 20:00’deekranlarından yayınlanacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 4.bölüm izlemek için tıklayınız.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7 Mayıs konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının 7 Mayıs 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde konuklar açıklandı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde pop müziğin sevilen ismi Berkay ile fantezi müziğin sevilen ismi Kibariye konuk olarak yer alacak.