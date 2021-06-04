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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle

Star TV’nin yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7.yeni bölümüyle 4 Haziran 2021 Cuma günü ekranlara gelecek. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak son bölüm canlı izle full hd kalitede bu akşam Star TV’den yayınlanacak. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölüm konukları açıklandı.

04 Haziran 2021 Cuma 19:30
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
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Karadeniz müziğinin efsane ismi Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yıllar sonra ekranlara Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programıyla döndü. İlk bölümleriyle izleyicilerden tam not alan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında her hafta birbirinden değerli isimler konuk olarak katılıyor.

Değerli konukları ve Volkan Konak’ın seslendirdiği şarkılarla her hafta Cuma günü kulakların pası siliniyor. Poll Production ve Global Medya ortak yapımı olarak hazırlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konukları da merak ediliyordu.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak canlı izle yeni bölüm tek parça ve full HD kalitede 4 Haziran 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de Star TV ekranlarından yayınlanacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 4 Haziran Cuma günü konukları

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının 4 Haziran 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde konuklar açıklandı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde güzel oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam yer alacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 7.bölüm izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 04.06.2021 19:30
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