Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle

Yıllar sonra ekranlara dönen Volkan Konak, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının 3.bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta Cuma akşamların birbirinden değerli müzisyenlerin katıldığı programda müzik şöleni yaşanıyor.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3.bölüm konukları

Karadeniz müziği denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Volkan Konak’ın sunduğu Kuzeyin Oğlu eğlence programı 30 Nisan Cuma günü 3.bölümüyle ekranlara geliyor.

Programın yeni bölümünde ünlü müzisyen ve yazara Mustafa Keser konuk olarak yer alacak. Mustafa Keser ve Volkan Konak izleyicileri müziğe doyuracak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3.bölüm izlemek için tıklayınız.