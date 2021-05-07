Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri ne?

Star Tv’de her Cuma ekranlara gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında canlı muzik performansları segilenmektedir. Akıcı ve dinamik bir program olarak ekranlara gelecek.

Programın orkestrasında kimlerin olduğu merak edildi. Programın orkestrasında kimler yer almaktadır?

Orkestrada 30 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Saz, gitar, keman, tulum, klanetteki müzisyenlerin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmişti. Orkestra isimlerinde Mahmut Özen, Cenk Seçkin, Soner Kılıç, Selim Bölükbaşı, Adem Çağlayan ve Timuçin Aksuer yer aldı. Diğer isimler arasında Alp Doğan Türeci, Atalay Durmaz, Oğuzhan Tongal, Refik Tayfun Soyberk, Cem Nasuhoğlu, Hasan Gözetlik, Anıl Sallıel ve Cemal Eraslan bulunuyor.

Daha Önce Show Tv’deki bölümlerde Demet Karamuman, yapım koordinatörlüğündeki isim, Yapım Amiri Dilan Ateş, Figen Kanat yapım sorumlusu olarak görev alırken, asistanlar arasında ses asistanı, Mehmet Emin Balıkçı ve Hamza Kırbayır’ında yer alacağı açıklandı.