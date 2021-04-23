İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri

Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı Cuma günleri ekrana gelmektedir. Programda canlı müzik performansları sergilenmektedir. Programdaki orkestra grubu da ayrıca merak edilmektedir. Programda yer alan Orkestra grubunda kimler vardır? İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'da yer alan isimler...

23 Nisan 2021 Cuma 20:16
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri
Takip Et:

Star Tv’de her Cuma ekranlara gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında canlı muzik performansları segilenmektedir. Akıcı ve dinamik bir program olarak ekranlara gelecek.

Programın orkestrasında kimlerin olduğu merak edildi. Programın orkestrasında kimler yer almaktadır?

Orkestrada 30 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Saz, gitar, keman, tulum, klanetteki müzisyenlerin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmişti. Orkestra isimlerinde Mahmut Özen, Cenk Seçkin, Soner Kılıç, Selim Bölükbaşı, Adem Çağlayan ve Timuçin Aksuer yer aldı. Diğer isimler arasında Alp Doğan Türeci, Atalay Durmaz, Oğuzhan Tongal, Refik Tayfun Soyberk, Cem Nasuhoğlu, Hasan Gözetlik, Anıl Sallıel ve Cemal Eraslan bulunuyor.

Daha Önce Show Tv’deki  bölümlerde Demet Karamuman, yapım koordinatörlüğündeki isim, Yapım Amiri Dilan Ateş, Figen Kanat yapım sorumlusu olarak görev alırken, asistanlar arasında ses asistanı, Mehmet Emin Balıkçı ve Hamza Kırbayır’ında yer alacağı açıklandı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 20:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuzeyin Oğlu Volkan KonakStar TvKuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzeyin Oğlu Özlem Özdil kimdir, nereli? Özlem Özdil kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Özlem Özdil kimdir, nereli? Özlem Özdil kaç yaşında, evli mi?
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?

Popüler Haberler

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Kuzeyin Oğlu Özlem Özdil kimdir, nereli? Özlem Özdil kaç yaşında, evli mi?
Oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dualar okunmalı?
Akrep dizisi Berna karakterini kim canlandırıyor? Başak Daşman kimdir?
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül hakkında bilgiler
Akrep dizisinde Merve karakterine Müge Su Şahin hayat veriyor
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisindeki İpek karakteri kimdir? Esila Umut nereli, yaşı kaç?
Star TV canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
Survivor Çağrı kimdir? Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli?
Manchester City, Chelsea ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nden men mi edilecek, artık olmayacaklar mı?Ve UEFA kararını verdi!
E-nabız kayıt şifresi nasıl alınır? Enabız yeni şifre nasıl oluşturulur?
Seni Çok Bekledim dizisinde Mihre karakterini Lila Gürmen canlandırıyor
Akrep dizisi Ece karakterini kim canlandırıyor? Ahsen Türkyılmaz kimdir?
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman'ın yer aldığı diziler
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir yer aldığı dizi ve film yapımları
Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.