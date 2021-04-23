Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri

Star Tv’de her Cuma ekranlara gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında canlı muzik performansları segilenmektedir. Akıcı ve dinamik bir program olarak ekranlara gelecek.
Programın orkestrasında kimlerin olduğu merak edildi. Programın orkestrasında kimler yer almaktadır?
Daha Önce Show Tv’deki bölümlerde Demet Karamuman, yapım koordinatörlüğündeki isim, Yapım Amiri Dilan Ateş, Figen Kanat yapım sorumlusu olarak görev alırken, asistanlar arasında ses asistanı, Mehmet Emin Balıkçı ve Hamza Kırbayır’ında yer alacağı açıklandı.
Son Güncelleme: 23.04.2021 20:16