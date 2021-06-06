Kuzeyin Oğlu Volkan Konak neden final yaptı, neden bitti?

Poll Production tarafından hazırlanan ve yayınlanan her yeni bölümle izleyenlerine keyifli anlar yaşatan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı Star TV ekranlarında yayınlanıyordu. Karadenizin asi çocuğu olarakta bilinen ve seslendirdiği şarkılarla gönüllerde adeta taht kuran Volkan Konak sunduğu programla reytingleri alt üst etmeyi başarıyordu. Uzun bir ara verdikten sonra tekrar yayın hayatına başlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı sevenleri tarafından ilgiyle takip edilmeye başlamıştı.

Yeniden yayın hayatına başlayan Kuzeyin Oğlu Volkan eğlence programı eskisi gibi reytinglerde istenilen rakamı yakalayamadı ve adeta izlenme sayılaran yenik düştü vekararı aldı. Programın yakın zamanda final bölümü ile ekranlara veda etmesi bekleniyor.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta birbirinden özel isimleri konuk ediyordu. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle milyonların gönlünde taht kuruyordu. Çok sevilen sanatçı Volkan Konak programı da sevilenleri tarafından takip ediliyordu ancak bu durum reytingler için yeterli olmadı. Reytinglerde düşük olduğu kanal bitirme kararı aldı.