İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir? Volkan Konak nereli, kaç yaşında, evli mi?

Star TV’de yeni başlayacak olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bugün izleyicisi ile buluşacak. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak. Yeni programıyla ekran karşısına geçecek olan Volkan Konak’ı kim olduğu ve evli olup olmadığı merak edildi. Peki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir, nereli? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

23 Nisan 2021 Cuma 20:27
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir? Volkan Konak nereli, kaç yaşında, evli mi?
Takip Et:

Star TV’de yeni başlayacak olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bugün izleyicisi ile buluşacak. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı, yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacaktır. 

Volkan Konak kimdir?

1967 yılında Trabzon’un Maçka İlçesi’nde doğan Volkan Konak, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Master eğitimine başlamıştır. Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturup, özgün yapıda yeniden şekillendiren Volkan Konak, 1993 yılında ilk albümü olan ‘Efulim’i çıkarmıştır. 1994 yılında ‘Gelir misin Benimle’ isimli hazırladı sonrasında askerlik görevi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi. Askerlik görevinden sonra ‘Volkanik Parçalar’ isimli üçüncü albümünü çıkardı. 1998 yılında kurduğu ‘Kuzey Müzik Prodüksiyon’ isimli firmasında ‘Pedaliza’ isimli albümünü sevenleri ile paylaştı. 1993 yılından beri albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergileyen Volkan Konak, bu çalışmalar sonucunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve denekler tarafından yılın sanatçısı seçilmiştir. Volkan Konak, 1997 yılında Politika Dergisi tarafından ise 'Yılın En İyi Müzik Sanatçısı' seçilmiştir. Volkan Konak, 1993 yılında çıkardığı bir bestesinin tüm dünya hakları Kuzey Müzik Prodüksiyon ile Fransız prodüktör Alain Finet tarafından yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı. Bu beste İspanyolca olarak tüm dünyada yayınlanmak üzere single olarak çıkarılmıştır. 2000 yılında 'Şimal Rüzgarı' adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicileriyle buluşturdu. 2003 yılı Aralık ayında 3.5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan 'Maranda' isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004'e müzik dünyasına iddialı yapımlarından biri olarak girmiştir. 




Son Güncelleme: 23.04.2021 20:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kuzeyin OğluVolkan Konak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzeyin Oğlu Türkü Akbayram kimdir, nereli? Türkü Akbayram kaç yaşında, evli mi? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler
Kuzeyin Oğlu Türkü Akbayram kimdir, nereli? Türkü Akbayram kaç yaşında, evli mi? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler
Kuzeyin Oğlu Mercan Erzincan kimdir, nereli? Mercan Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Mercan Erzincan kimdir, nereli? Mercan Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Erdal Erzincan kimdir, nereli? Erdal Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Erdal Erzincan kimdir, nereli? Erdal Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri
Kuzeyin Oğlu Özlem Özdil kimdir, nereli? Özlem Özdil kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Özlem Özdil kimdir, nereli? Özlem Özdil kaç yaşında, evli mi?
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7

Popüler Haberler

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir? Volkan Konak nereli, kaç yaşında, evli mi?
Volkan Konak evli mi, eşi kimdir? Selma Konak kaç yaşında, nereli?
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
Kırmızı Oda dizisinin Nihal'i Esra Ronabar'ın hayat hikayesi!
Kuzeyin Oğlu Türkü Akbayram kimdir, nereli? Türkü Akbayram kaç yaşında, evli mi? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler
Kuzeyin Oğlu Mercan Erzincan kimdir, nereli? Mercan Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Kuzeyin Oğlu Erdal Erzincan kimdir, nereli? Erdal Erzincan kaç yaşında, evli mi?
Akrep dizisi Şahin karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Orkestrası ve vokalistlerin isimleri
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Star TV Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Rüyada büyük fare görmek ne demek, büyük fare görmek ne anlama gelir?
Sol Yanım dizisindeki Asena karakteri Kimdir? Defne Samyeli dizideki rolü ve hayatı
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Bugün kimin maçı var? TV 23 Nisan 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Seni Çok Bekledim dizisi Osman Efe kimdir? Şehsuvar Aktaş doğum tarihi
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı nedir? Büşra Develi nereli, yaşı kaç?
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuzeyin Oğlu Özlem Özdil kimdir, nereli? Özlem Özdil kaç yaşında, evli mi?
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.