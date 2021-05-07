Kuzeyin Oğlu Volkan Konak kimdir, nereli? Volkan Konak kaç yaşında, evli mi?

Volkan Konak kimdir?

Star TV’de yeni başlayacak olanbugün izleyicisi ile buluşacak. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı, yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacaktır.

1967 yılında Trabzon’un Maçka İlçesi’nde doğan Volkan Konak, İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler Master eğitimine başlamıştır. Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturup, özgün yapıda yeniden şekillendiren Volkan Konak, 1993 yılında ilk albümü olan ‘Efulim’i çıkarmıştır. 1994 yılında ‘Gelir misin Benimle’ isimli hazırladı sonrasında askerlik görevi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi. Askerlik görevinden sonra ‘Volkanik Parçalar’ isimli üçüncü albümünü çıkardı. 1998 yılında kurduğu ‘Kuzey Müzik Prodüksiyon’ isimli firmasında ‘Pedaliza’ isimli albümünü sevenleri ile paylaştı. 1993 yılından beri albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergileyen Volkan Konak, bu çalışmalar sonucunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve denekler tarafından yılın sanatçısı seçilmiştir. Volkan Konak, 1997 yılında Politika Dergisi tarafından ise 'Yılın En İyi Müzik Sanatçısı' seçilmiştir. Volkan Konak, 1993 yılında çıkardığı bir bestesinin tüm dünya hakları Kuzey Müzik Prodüksiyon ile Fransız prodüktör Alain Finet tarafından yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı. Bu beste İspanyolca olarak tüm dünyada yayınlanmak üzere single olarak çıkarılmıştır. 2000 yılında 'Şimal Rüzgarı' adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicileriyle buluşturdu. 2003 yılı Aralık ayında 3.5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan 'Maranda' isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004'e müzik dünyasına iddialı yapımlarından biri olarak girmiştir.