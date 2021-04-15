Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hangi günler yayınlanıyor?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman yayınlanıyor?

Karadeniz şarkılarının seslendiren sevilen isim Volkan Konak, her hafta cuma günleri saat 20.00’da Star TV ekranlarında olacak. Her hafta farklı isimlerin dahil olacağı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı, başlayacak. Tekrar ekranlara dönen Volkan Konak sevenlerini mutlu etti. Eşsiz yorumu ve şarkıları ile gönüllerde taht kurmaya devam eden Volkan Konak, programın ilk bölümü 16 Nisan Cuma akşamında ekranlarda sevenleri ile buluşacak.