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Kuzeyin oğlu Volkan Konak 1. Bölüm fragmanı ve konukları

STAR TV ekranlarının yeni programı ‘Kuzeyin Oğlu’ 1.bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından izleyiciler programı oldukça merak etti. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak sunumu ile 1.bölüm fragmanı ve konukları haberimizde

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:38
Kuzeyin oğlu Volkan Konak 1. Bölüm fragmanı ve konukları
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Star TV ekranlarının yeni müzik programı ‘Kuzeyin Oğlu’ birçok kişi tarafından sevilerek dinlenen Karadeniz şarkılarının ustası Volkan Konak sunumu ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Star TV’de yayınlanacak olan programın 1.bölüm fragmanı yayınlandı.  Birbirinden değerli konukları programına davet edecek olan usta şarkıcı Volkan Konak, 1.bölümünde ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, sesi ile dikkat çeken günümüz sanatçısı Ekin Uzunlar, Karadeniz şarkılarına eşlik eden kadife ses tonu ile öne çıkan Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüpoğlu yer alacak.

Cuma akşamları seyircisi ile buluşmaya hazırlanan Kuzeyin Oğlu programı saat 20.00’da Star TV’de başlıyor.


https://youtu.be/mW06H1wAXDE


Son Güncelleme: 14.04.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
Kuzeyin OğluVolkan KonakStar TvCuma1.bölüm
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